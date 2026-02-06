Мінрозвитку та УЗ планують зменшити виплати у разі повернення залізничних квитків

Міністерство розвитку громад та територій України та "Укрзалізниця" пропонують зменшити виплати у разі повернення залізничних квитків із наближенням дати поїздки, відповідний проєкт наказу розміщений на сайті міністерства.

Згідно з ним, повна вартість проїзду буде повертатися у разі відмови за 15–20 діб до дати відправлення поїзда, тоді як сьогодні чинні правила передбачають повернення повної вартості квитка і плацкарти у разі відмови від поїздки не менше ніж за 24 години до відправлення поїзда.

Зазначається, що розмір коштів, що підлягатимуть поверненню пасажиру, визначатиметься залежно від строків оформлення проїзного документа та часу його повернення до дати відправлення поїзда.

З урахуванням нинішнього обмеження можливості купувати квитки максимум за 20 днів до відправлення та за умови повернення за 10–14 діб до поїздки пасажир отримає 95% вартості (якщо квиток придбали за 20 днів – то 90%), за 5–9 діб — 75% (якщо квиток купили в цей період – то 100%), а за 1–4 доби — 50% вартості.

Станом на сьогодні, у разі повернення квитка від 24 до 6 годин до відправлення поїзда пасажиру виплачується повна вартість квитка та 50% вартості плацкарти, а якщо квиток здати менше ніж за 6 годин – лише його вартість.

Проєкт змін від АТ " Укрзалізниця" передбачає також, що у разі відмови пасажира від поїздки з особистих причин за 24 години до відправлення поїзда, але не пізніше ніж через 1 годину після його відправлення повертатиметься лише вартість квитка, тоді як вартість плацкарти не відшкодовуватиметься.

У проєкті зазначено, що перевізник може забезпечувати повернення коштів у розмірі 100% повної вартості проїзду - квитка і плацкарти для військовослужбовців, осіб з інвалідністю та соціально захищених верств населення, а також на поїзди у напрямку з або до прифронтових територій.

Крім того "Укрзалізниця" планує з березня 2026 року підвищити ціни на квитки преміум-сегменту у вагонах СВ (люкс) та 1-го класу "Інтерсіті" в рамках впровадження динамічного ціноутворення: в залежності від сезонності, днів тижня, дати продажу, заповненості вагонів.

Окремо, починаючи з квітня 2026 року, планують проіндексувати тарифи на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів. Зокрема , ціна у цих вагонах збільшиться приблизно на 20%, наголосив Перцовський та додав, що таке ціноутоврення здійснюватиметься тільки для СВ, "Інтерсіті" у міжнародних перевезеннях не індексуватимуться.