Інтерфакс-Україна
Економіка
11:22 06.02.2026

Мінрозвитку та УЗ планують зменшити виплати у разі повернення залізничних квитків

2 хв читати
Мінрозвитку та УЗ планують зменшити виплати у разі повернення залізничних квитків

Міністерство розвитку громад та територій України та "Укрзалізниця" пропонують зменшити виплати у разі повернення залізничних квитків із наближенням дати поїздки, відповідний проєкт наказу розміщений на сайті міністерства.

Згідно з ним, повна вартість проїзду буде повертатися у разі відмови за 15–20 діб до дати відправлення поїзда, тоді як сьогодні чинні правила передбачають повернення повної вартості квитка і плацкарти у разі відмови від поїздки не менше ніж за 24 години до відправлення поїзда.

Зазначається, що розмір коштів, що підлягатимуть поверненню пасажиру, визначатиметься залежно від строків оформлення проїзного документа та часу його повернення до дати відправлення поїзда.

З урахуванням нинішнього обмеження можливості купувати квитки максимум за 20 днів до відправлення та за умови повернення за 10–14 діб до поїздки пасажир отримає 95% вартості (якщо квиток придбали за 20 днів – то 90%), за 5–9 діб — 75% (якщо квиток купили в цей період – то 100%), а за 1–4 доби — 50% вартості.

Станом на сьогодні, у разі повернення квитка від 24 до 6 годин до відправлення поїзда пасажиру виплачується повна вартість квитка та 50% вартості плацкарти, а якщо квиток здати менше ніж за 6 годин – лише його вартість.

Проєкт змін від АТ " Укрзалізниця" передбачає також, що у разі відмови пасажира від поїздки з особистих причин за 24 години до відправлення поїзда, але не пізніше ніж через 1 годину після його відправлення повертатиметься лише вартість квитка, тоді як вартість плацкарти не відшкодовуватиметься.

У проєкті зазначено, що перевізник може забезпечувати повернення коштів у розмірі 100% повної вартості проїзду - квитка і плацкарти для військовослужбовців, осіб з інвалідністю та соціально захищених верств населення, а також на поїзди у напрямку з або до прифронтових територій.

Крім того "Укрзалізниця" планує з березня 2026 року підвищити ціни на квитки преміум-сегменту у вагонах СВ (люкс) та 1-го класу "Інтерсіті" в рамках впровадження динамічного ціноутворення: в залежності від сезонності, днів тижня, дати продажу, заповненості вагонів.

Окремо, починаючи з квітня 2026 року, планують проіндексувати тарифи на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів. Зокрема , ціна у цих вагонах збільшиться приблизно на 20%, наголосив Перцовський та додав, що таке ціноутоврення здійснюватиметься тільки для СВ, "Інтерсіті" у міжнародних перевезеннях не індексуватимуться.

 

Теги: #мінрозвитку #виплати #укрзалiзниця #квитки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:32 05.02.2026
Уряд збільшує виплати для членів сімей загиблих та зниклих безвісти захисників

Уряд збільшує виплати для членів сімей загиблих та зниклих безвісти захисників

14:03 05.02.2026
Перші виплати за програмою "СвітлоДім" надійдуть протягом 2 діб – віцепрем'єр

Перші виплати за програмою "СвітлоДім" надійдуть протягом 2 діб – віцепрем'єр

13:47 05.02.2026
Кабмін спростив оформлення та виплату ключових "дитячих" допомог - Улютін

Кабмін спростив оформлення та виплату ключових "дитячих" допомог - Улютін

22:24 03.02.2026
ПФУ відновить виплати пенсіонерам з ТОТ і ВПО, які пройшли фізичну ідентифікацію, заяву потрібно подати до 1 квітня

ПФУ відновить виплати пенсіонерам з ТОТ і ВПО, які пройшли фізичну ідентифікацію, заяву потрібно подати до 1 квітня

09:16 03.02.2026
Дороги держзначення у 2026р отримають щонайменше 5 нових стоянок для водіїв вантажного транспорту – Мінрозвитку

Дороги держзначення у 2026р отримають щонайменше 5 нових стоянок для водіїв вантажного транспорту – Мінрозвитку

18:45 02.02.2026
Рейдерство чи управлінський конфлікт? Як співзасновники Concert.ua винесли бізнес-війну в публічний простір

Рейдерство чи управлінський конфлікт? Як співзасновники Concert.ua винесли бізнес-війну в публічний простір

14:46 02.02.2026
Takflix виплатив правовласникам українських фільмів майже 0,5 млн грн в 2025 році

Takflix виплатив правовласникам українських фільмів майже 0,5 млн грн в 2025 році

18:00 27.01.2026
Схвалено ще 22 проєкти для фінансування у межах III етапу Програми відновлення України – Мінрозвитку

Схвалено ще 22 проєкти для фінансування у межах III етапу Програми відновлення України – Мінрозвитку

20:59 19.01.2026
Уряд має прийняти цього тижня рішення щодо додаткових щомісячних виплат енергетикам - Зеленський

Уряд має прийняти цього тижня рішення щодо додаткових щомісячних виплат енергетикам - Зеленський

17:43 16.01.2026
Рада ратифікувала дві грантові угоди між урядами України та Італії для проєктів на Одещині бюджетом понад 38 млн євро

Рада ратифікувала дві грантові угоди між урядами України та Італії для проєктів на Одещині бюджетом понад 38 млн євро

ВАЖЛИВЕ

Міжнародні резерви України у січні зросли на 0,6% – до нового рекорду $57,7 млрд

НБУ очікує інфляцію 7,5% наприкінці-2026 та початок повернення мігрантів у 2027р

"Укрзалізниця" планує з березня 2026р запровадити динамічне ціноутворення для СВ та 1-го класу "Інтерсіті"

Зростання ВВП України у IV кв.-2025 прискорилося до 3% – Держстат

Перші 100 млн куб. м американського LNG із запланованого на 2026р. 1 млрд куб. м надійшли в Україну – глава "Нафтогазу"

ОСТАННЄ

НБУ у січні застосував заходи впливу до Скай Банку та 14 небанківських фінустанов

Україна, Світовий банк, Японія та Канада підписали угоду про грант на $690,8 млн за рахунок заморожених російських активів

Словенія виділяє EUR500 тис. на підтримку української енергетики

Найприбутковішими банками у 2025 р. стали Приват, Ощад, Райф, Універсал та Укрексім, найбільш збитковими – ПІН та Кристал Банк

Мінекономіки: 14 тис. ФОП отримають загалом 144 млн грн "Енергодопомоги"

NovaPay розмістив першу збільшену вдвічі серію облігацій обсягом 200 млн грн

Посіви зернових в Україні у 2026р можуть скоротитися на 4% — аналітики

Нардеп Южаніна ініціює розширення податкових пільг на імпорт низки видів генераторів

Новий глава Фонду держмайна ініціював аудит і працює над оновленням команди

БЕБ викрило незаконне виробництво рідин для електронних сигарет у чотирьох областях з повним циклом виготовлення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА