Попит на імпортовані вживані легкові авто у січні зріс на 22%, частка електрокарів скоротилась на 9,5 в.п. – "Укравтопром"

Українці в січні 2026 року придбали 17 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що на 22% більше, ніж у січні торік, повідомляє Укравтопром у Телеграм-каналі.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 57%, тоді як у січні-2025 року вона становила 46,6%. Далі йдуть: дизельні – 22% (24,4%), електромобілі – 11% (20,5%); гібриди - 7% (4,5%) та авто з ГБО – 3% (4%).

Середній вік ввезених вживаних авто, як і рік тому, становив 10 років.

Десятку найбільш популярних моделей впевнено очолює Volkswagen Golf – 899 тис. од. Далі йдуть VW Tiguan – 633 од., AUDI Q5 – 617 од., Skoda Octavia – 613 од., Nissan Rogue - 584 од., Renault Megane – 548 од., Nissan Qashqai – 374 од., Ford Escape – 349 од. та AUDI А4 – 316 од.

Як повідомлялося, за даними "Укравтопрому", 2025 року українці придбали 274,3 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону - на 24% більше, ніж 2024 року, а в трійку найбільш популярних після Volkswagen Golf входили два електромобілі - TESLA - Model Y та Model 3.

Частка вживаних електромобілів склала 31% проти 18% попереднього року, тоді як частка бензинових – 43%, дизельних – 18%.