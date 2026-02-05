"Укрзалізниця" планує з березня 2026р запровадити динамічне ціноутворення для СВ та 1-го класу "Інтерсіті"

АТ " Укрзалізниця" планує з березня 2026 року розпочати впровадження динамічного ціноутворення на квитки преміум-сегменту у вагонах СВ (люкс) та 1-го класу "Інтерсіті" в залежності від сезонності, днів тижня, дати продажу, заповненості вагонів, повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський.

"Важливо, що ці зміни стосуються виключно поїздів преміум-сегменту – СВ (люкс) та 1 клас Інтерсіті. Всі ці інструменти ми зможемо застосовувати гнучко — окремо для різних рейсів і напрямків, щоб максимально враховувати потреби пасажирів ", - наголосив він під час спілкування з журналістами в четвер.

Зазначається, що від сьогодні протягом 30-ти днів триватиме громадське обговорення у форматі онлайн, в цей період зацікавлені сторони зможуть подати свої зауваження та пропозиції на електронну адресу.

В "Укрзалізниці" зазначили, що базові тарифи у внутрішньому далекому сполученні останній раз індексувалися в 2021 році.

За його словами, першим нововведенням стануть сезонні коефіцієнти ( діапазон від 0,85 до 1,2): у періоди, коли заповненість поїздів становить 70–80%, вартість квитків буде нижчою, тоді як у пікові сезони — вищою.

"Це допоможе пасажирам обирати більш вигідний час для подорожей і збільшити населеність поїздів у непікові сезони ", - уточнив голова правління УЗ.

За його словами, будуть оновлені коефіцієнти днів тижня (діапазон від 0,9 до 1,2): найнижчі ціни передбачено у непікові вівторок та середу, а найвищі — у п’ятницю та неділю, коли попит найбільший, додав Перцовський.

Надалі "Укрзалізниця" планує запровадити коефіцієнт наповнюваності (діапазон від 0,8 до 1,2): за заповненості поїзда на 90–100% вартість квитків може зростати, водночас якщо перед відправленням залишаються вільні місця — ціна, навпаки, знижуватиметься.

В УЗ додали, що введення коефіцієнту дати продажу (діапазон від 1 до 1,3) повинен оптимізувати попит, забезпечити більш ранню купівлю квитків, а також сформувати більш прогнозовані доходи перевізника.

Що стосується коефіцієнту фірмовості вагона (діапазон від 1 до 10), цей показник ліквідує існуючу диспропорцію між тарифною політикою, яка застосовується до ново-побудованих вагонів та вагонів "старого" зразка, пояснили в УЗ.

Заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Балеста додав, що правила повернення квитків пасажирам стануть більш жорсткими. Зокрема, за умови, коли час до відправлення потяга 20-15 діб показник повернення від вартості становитиме 100%, 14-10 діб – 90%, 9-5 діб -75%, 4-1 діб – 50% та 24 год складатиме в середньому 30% .

"Водночас "Укрзалізниця" робитиме винятки - для військових, пасажирів з інвалідністю та поїздів до прифронтових регіонів", - пояснив Балеста.

Зазначається, що якщо зміни в поїздці відбуваються з вини УЗ, пасажири, як і раніше, зможуть онлайн повернути квиток і отримати повну його вартість.

Окремо, починаючи з квітня 2026 року, планують проіндексувати тарифи на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів. Зокрема , ціна у цих вагонах збільшиться приблизно на 20%, наголосив Перцовський та додав, що таке ціноутоврення здійснюватиметься тільки для СВ, Інтерсіті у міжнародних перевезеннях не індексуватимуться.