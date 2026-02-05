Імпорт е/е у січні зріс на 40%

Імпорт електроенергії в Україну у січні 2026 року зріс на 40% порівняно із груднем 2025 року і склав 894,5 тис. МВт*год, повідомив на сайті аналітичний центр DIXI Group з посиланням на дані Energy Map.

"Це найвищий місячний показник з моменту запуску нового ринку електроенергії у липні 2019 року", – зазначили у центрі.

Експорт електроенергії у січні не здійснювався.

Для порівняння: у січні 2025 року імпорт електроенергії становив 183,1 тис. МВт*год, тоді як експорт – 84,7 тис. МВт*год, навели статистику у DIXI Group.

В січні найбільшу частку у структурі імпорту забезпечила Угорщина – 45%, або 402,0 тис. МВт*год. На Румунію припадав 21% наданого Україні ресурсу (185,9 тис. МВт*год), Словаччину – 18% (159,8 тис. МВт*год), Польщу – 15% (135,2 тис. МВт*год) і Молдову – 1% (11,6 тис. МВт*год).

Зростання обсягів імпорту з європейських країн коливалося у межах 18-62%, за винятком Молдови, звідки обсяги постачання зменшилися на 18%.

За інформацією аналітиків DIXI Group, у січні 2026 року максимальна пропускна спроможність міждержавних перетинів для імпорту електроенергії з Європейського Союзу до спільного блоку регулювання Україна-Молдова зросла до 2,45 тис. МВт, що є рекордом з часу приєднання України до мережі ENTSO-E. Водночас частина вказаної потужності використовується для імпорту електроенергії до Молдови, тож для України доступно близько 2,1 тис. МВт комерційного імпорту. При цьому величина дозволеної потужності імпорту для кожної з країн блоку має динамічний характер і може змінюватися залежно від операційної ситуації в енергосистемах країн.

У середньому протягом січня використання доступної пропускної спроможності становило 57,3% від прийнятої номінальної величини (2,1 ГВт). Максимальний рівень використання було зафіксовано 24 січня у період 16:00-17:00 – на рівні 104%, тоді як мінімальний – 9 січня у той самий часовий інтервал (19,9%).

"Таким чином, січень 2026 року Україна завершила у статусі нетто-імпортера електроенергії, що стало вже четвертим місяцем поспіль перебування країни у цьому статусі та відображає критичну роль імпорту у підтримці стабільності енергосистеми в умовах масованих атак і високого сезонного споживання", – наголосили у DIXI Group.

Аналітики центру нагадали, що протягом січня енергосистема України працювала у режимі підвищеного навантаження, а з 16 січня у країні було запроваджено режим надзвичайної ситуації в енергетиці. За січень РФ застосувала проти енергетичної системи та критичної інфраструктури України понад 6 000 ударних дронів, близько 5 500 керованих авіаційних бомб та 158 ракет різних типів. Загалом упродовж місяця РФ здійснила шість масованих ударів, унаслідок яких зазнали пошкоджень об’єкти генерації, а також мережі передачі й розподілу електроенергії. Атаки відбувалися на тлі суттєвого погіршення погодних умов і зниження температури повітря, що додатково посилило навантаження на систему.

Одним із чинників, що сприяв нарощуванню імпорту електроенергії, стало підвищення верхніх цінових обмежень (прайс-кепів) на короткострокових сегментах ринку.

Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунпослуг (НКРЕКП), на позачерговому засіданні 16 січня встановила на період з 18 січня по 31 березня 2026 року максимальну граничну ціну електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) на рівні 15 тис. грн/МВт*год протягом всієї доби.

НКРЕКП ухвалила це рішення після заяв першого віцепрем’єр-міністра - міністра енергетики України Дениса Шмигаля щодо очікувань урядом від регулятора перегляду граничних цін на е/е на спотовому ринку та вирівнювання денних і нічних прайс-кепів для залучення імпорту е/е протягом доби.

Після ухвалення вказаного рішення ціновий індекс електричної енергії базового навантаження BASE наРДН України на торгах на 22 січня, зокрема, сягнув рекордних 13 232,96 грн/МВт*год, в 1,8 раза перевершивши середнє значення цього показника за 20 днів січня – 7 307,04 грн/МВт*год.

За даними ENTSOE, в січні 2026 року Україна 14 разів (2-4, 10-11, 16-17, 19, 21, 23-25, 27-28 січня) посідала перше місце за середньодобовим показником індексу ціни BASE на РДН, якщо порівняти з 26 країнами Європи.

За підсумками 2025 року Україна за показником індексу BASE на РДН, який становив у розрахунку за єдиним центральноєвропейським часом (СЕТ) 5 292,62 грн/МВт*год, посіла друге місце серед 27 європейських країн.