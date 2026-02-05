БЕБ та Нафтогазова Асоціація України підписали меморандум про протидію нелегальному обігу пального

Директор Бюро економічної безпеки (БЕБ) України Олександр Цивінський та президент Нафтогазової Асоціації України Ярослав Старовойтенко підписали меморандум про співпрацю з метою перешкоджання незаконному обігу паливно-мастильних матеріалів, повідомляється на сайті Бюро у четвер.

Згідно з публікацією, основний акцент взаємодії буде зроблено на виявленні та припиненні діяльності незаконних АЗС і тіньового обігу палива.

Меморандум передбачає обмін відкритою інформацією, створення робочих і координаційних груп, а також реалізацію спільних заходів для аналізу дотримання законодавства учасниками ринку нафтопродуктів. Окремим напрямом роботи визначено напрацювання пропозицій щодо вдосконалення законодавства, зокрема, у частині формування механізмів відповідального зберігання вилученого пального.

Як зазначили у БЕБ, спільна робота з учасниками легального ринку спрямована на підвищення прозорості галузі та забезпечення чесної конкуренції через подолання багаторічних тіньових схем.

Крім того, БЕБ у 2025 році перейшло від фіксації порушень на ринку АЗС до реального зламу схем: демонтажу, арештів майна та вироків і ставить за мету у 2026 році викорінити нелегальні АЗС як системне явище, розповів про заходи директор БЕБ Олександр Цивінський.

За його словами, у минулому році БЕБ потроїв результати боротьби з тіньовим паливним ринком, який "30 років в Україні був "нормою".

Як уточнив Цивінський, було вилучено більше 3 тис. тонн бензину, газу та дизпального (у 2024 році — 1,07 тис. тонн), талонів на 71,8 тонну пального та 171 одиницю обладнання на загальну суму більше 250 млн грн.

Він додав, що за 2025 рік було демонтовано 76 нелегальних АЗС, а за січень цього року ще 22, та закликав повідомляти про такі заправки на гарячу лінію БЕБ.