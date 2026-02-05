Інтерфакс-Україна
18:53 05.02.2026

Франко-українська торгово-промислова палата сформувала новий склад ради директорів

Франко-українська торгово-промислова палата (CCIFU) за підсумками генеральної асамблеї та голосування сформувала новий склад ради директорів, у який увійшли представники восьми компаній з більш ніж 120 членів організації.

Згідно пресрелізу палати у четвер, членами оновленої ради директорів CCIFU стали Руслан Акімов (Stellantis), Бертран Барр’є (Jeantet), Михайло Бубнов (Schneider Electric), Тетяна Шевроле (Global Distribution Ukraine), Грегуар Датте (Forvis Mazars), Лоран Дюпюш (Ukrsibbank BNP Paribas Group), Марта Труш (Auchan Ukraine), Анна Запталова (Yves Rocher Ukraine).

Франко-українська торгово-промислова палата заснована у 1994 році як Асоціація "Французька ділова спільнота в Україні", а у 2011 році приєдналася до міжнародної мережі французьких торгово-промислових палат.

На сьогодні палата об’єднує понад 120 компаній – французьких та українських – і позиціонує свою місію як активізацію французької бізнес-спільноти та супровід компаній, які планують експортувати, розвиватися або розміститися в Україні.

Серед ключових напрямів – ділові сервіси та підтримка проєктів учасників, розвиток партнерств, а також ініціативи, пов’язані з відбудовою. Директоркою CCIFU є Мод Жозеф.

Теги: #франко_українська_тпп #склад #ccifu #михайло_бубнов #бертран_баррє #руслан_акімов #марта_труш #тетяна_шевроле #грегуар_датте #лоран_дюпюш #анна_запталова

