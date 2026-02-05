"Ліси України" планують збільшити інвестпрограму-2026 до 4,1 млрд грн із пріоритетом на вітчизняного виробника

ДП "Ліси України" запропонувало збільшити інвестиційний план на 2026 рік до 4,1 млрд грн, з яких понад 2,1 млрд грн планує спрямувати на товари та послуги українського виробництва, оновлена інвестпрограма орієнтоватиметься на підтримку державної політики "Зроблено в Україні", повідомив генеральний директор держпідприємства Юрій Болоховець у Facebook.

Він зазначив, що на закупівлю протипожежного обладнання в інвестпрограмі "Лісів України" закладено 380 млн грн. Він наголосив, що 95% цих коштів можуть отримати українські підприємства, які виготовляють пожежні автомобілі, модулі, щогли відеомоніторингу, спецодяг та інвентар.

На обладнання для відтворення лісів (дискові борони, мульчери, сівалки) передбачено 80 млн грн. Ще понад 100 млн грн підприємство готове спрямувати на придбання причепів, напівпричепів та тралів українського виробництва.

Водночас гендиректор "Лісів України" констатував, що сучасна лісозаготівельна техніка (харвестери, форвардери) в Україні наразі не виготовляється, тому її планують закуповувати напряму з європейських заводів-виробників.

Серед інших інвестиційних напрямів Болоховець назвав будівництво лісових доріг, на яке передбачено 621 млн грн. Роботи будуть виконуватися власними силами або українськими підрядниками з використанням місцевих матеріалів. Крім того, продовжиться розбудова лісонасіннєвих центрів, на яку держпідприємство передбачило 270 млн грн, з яких 90% припаде на українські товари та послуги.

Болоховець додав, що наступного місяця департамент закупівель ДП "Ліси України" планує провести "День постачальника". Бізнесу презентують інвестиційні програми та плани закупівель на 2026-2027 роки для отримання зворотного зв'язку щодо технічних специфікацій та рівня конкуренції.

Гендиректор "Лісів України" нагадав, що у 2025 році програмами державної підтримки "Зроблено в Україні" скористалися 72 тис. підприємств.