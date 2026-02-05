Інтерфакс-Україна
Економіка
17:43 05.02.2026

"Ліси України" планують збільшити інвестпрограму-2026 до 4,1 млрд грн із пріоритетом на вітчизняного виробника

2 хв читати
"Ліси України" планують збільшити інвестпрограму-2026 до 4,1 млрд грн із пріоритетом на вітчизняного виробника

ДП "Ліси України" запропонувало збільшити інвестиційний план на 2026 рік до 4,1 млрд грн, з яких понад 2,1 млрд грн планує спрямувати на товари та послуги українського виробництва, оновлена інвестпрограма орієнтоватиметься на підтримку державної політики "Зроблено в Україні", повідомив генеральний директор держпідприємства Юрій Болоховець у Facebook.

Він зазначив, що на закупівлю протипожежного обладнання в інвестпрограмі "Лісів України" закладено 380 млн грн. Він наголосив, що 95% цих коштів можуть отримати українські підприємства, які виготовляють пожежні автомобілі, модулі, щогли відеомоніторингу, спецодяг та інвентар.

На обладнання для відтворення лісів (дискові борони, мульчери, сівалки) передбачено 80 млн грн. Ще понад 100 млн грн підприємство готове спрямувати на придбання причепів, напівпричепів та тралів українського виробництва.

Водночас гендиректор "Лісів України" констатував, що сучасна лісозаготівельна техніка (харвестери, форвардери) в Україні наразі не виготовляється, тому її планують закуповувати напряму з європейських заводів-виробників.

Серед інших інвестиційних напрямів Болоховець назвав будівництво лісових доріг, на яке передбачено 621 млн грн. Роботи будуть виконуватися власними силами або українськими підрядниками з використанням місцевих матеріалів. Крім того, продовжиться розбудова лісонасіннєвих центрів, на яку держпідприємство передбачило 270 млн грн, з яких 90% припаде на українські товари та послуги.

Болоховець додав, що наступного місяця департамент закупівель ДП "Ліси України" планує провести "День постачальника". Бізнесу презентують інвестиційні програми та плани закупівель на 2026-2027 роки для отримання зворотного зв'язку щодо технічних специфікацій та рівня конкуренції.

Гендиректор "Лісів України" нагадав, що у 2025 році програмами державної підтримки "Зроблено в Україні" скористалися 72 тис. підприємств.

 

Теги: #болоховець #ліси_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:18 27.01.2026
"Ліси України" планують подвоїти інвестиції у 2026р та збільшити заготівлю деревини на 2 млн куб. м — гендиректор

"Ліси України" планують подвоїти інвестиції у 2026р та збільшити заготівлю деревини на 2 млн куб. м — гендиректор

14:03 27.01.2026
"Ліси України" планують подвоїти інвестиції у 2026р. та збільшити заготівлю деревини на 2 млн куб. м — гендиректор

"Ліси України" планують подвоїти інвестиції у 2026р. та збільшити заготівлю деревини на 2 млн куб. м — гендиректор

18:12 22.01.2026
Українці активізували закупівлю дров, їх для всіх вистачить – "Ліси України"

Українці активізували закупівлю дров, їх для всіх вистачить – "Ліси України"

17:23 12.01.2026
"Ліси України" накопичили на складах понад 220 тис. куб. м дров, яких вистачить для опалення соцсфери, населення і військових

"Ліси України" накопичили на складах понад 220 тис. куб. м дров, яких вистачить для опалення соцсфери, населення і військових

13:48 07.01.2026
Підсумки "ялинкової кампанії": під новий рік-2026 "Ліси України" реалізували 91,4 тис. ялинок на 16,5 млн грн

Підсумки "ялинкової кампанії": під новий рік-2026 "Ліси України" реалізували 91,4 тис. ялинок на 16,5 млн грн

12:54 05.01.2026
"Ліси України" на аукціонах на І кв.-2026 реалізували майже всю лісопродукцію

"Ліси України" на аукціонах на І кв.-2026 реалізували майже всю лісопродукцію

17:21 02.01.2026
Запрацювала інклюзивна версія сайту ДП "Ліси України"

Запрацювала інклюзивна версія сайту ДП "Ліси України"

11:02 30.12.2025
ДП "Ліси України" в 2025р. отримало 8 млрд грн прибутку, сплатило 15 млрд грн податків та інвестувало 2 млрд грн

ДП "Ліси України" в 2025р. отримало 8 млрд грн прибутку, сплатило 15 млрд грн податків та інвестувало 2 млрд грн

09:50 22.12.2025
Захист хвойних лісів напередодні різдвяно-новорічних свят посилено - "Ліси України"

Захист хвойних лісів напередодні різдвяно-новорічних свят посилено - "Ліси України"

12:38 09.12.2025
Штрафи за незаконну рубку ялинок перед новорічними святами підвищено втричі – "Ліси України "

Штрафи за незаконну рубку ялинок перед новорічними святами підвищено втричі – "Ліси України "

ВАЖЛИВЕ

"Укрзалізниця" планує з березня 2026р запровадити динамічне ціноутворення для СВ та 1-го класу "Інтерсіті"

Зростання ВВП України у IV кв.-2025 прискорилося до 3% – Держстат

Перші 100 млн куб. м американського LNG із запланованого на 2026р. 1 млрд куб. м надійшли в Україну – глава "Нафтогазу"

МХП встановила ціну дорозміщення євробондів-2029 на $100 млн на рівні 104,0% від номіналу

Мінфін услід за зниженням облікової ставки НБУ суттєво опустив ставки за гривневими ОВДП

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" планує з березня 2026р запровадити динамічне ціноутворення для СВ та 1-го класу "Інтерсіті"

Імпорт е/е у січні зріс на 40%

БЕБ та Нафтогазова Асоціація України підписали меморандум про протидію нелегальному обігу пального

Франко-українська торгово-промислова палата сформувала новий склад ради директорів

На відновлення Дарницької ТЕЦ знадобиться не менше двох місяців – Кличко

Україна надолужить відставання у виконанні зобов’язань Ukraine Facility та нової програми з МВФ – віцепрем’єр

Виробники трансформаторного обладнання зможуть бронювати 100% співробітників – Свириденко

Перші виплати за програмою "СвітлоДім" надійдуть протягом 2 діб – віцепрем'єр

Кабмін затвердив бездефіцитний бюджет ПФУ на 2026р.

Профільний комітет пропонує відновити соцвиплати тим, хто своєчасно не пройшов ідентифікацію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА