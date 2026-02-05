На відновлення Дарницької ТЕЦ знадобиться не менше двох місяців – Кличко

Фото: Valerie Proschenko

На відновлення Дарницької ТЕЦ, що постраждала від низки ворожих обстрілів, та забезпечувала теплом будинки у Дарницькому та Дніпровському районах знадобиться не менше двох місяців, повідомив мер Віталій Кличко за підсумками дослідження фахівцями пошкоджень.

"Фахівці дослідили характер ушкоджень, зокрема, обладнання обʼєкта критичної інфраструктури, який був однією із цілей ворога під час атаки на столицю 3 лютого. Йдеться про Дарницьку ТЕЦ. (…) Наразі висновки фахівців такі, що обʼєкт отримав критичні ушкодження і на відновлення його систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців. Якщо не буде наступних нищівних ударів ворога)", - написав він у телеграм-каналі у четвер.

Він зазначив, що ця ТЕЦ забезпечувала теплопостачання, зокрема, у частину будинків у Дарницькому та Дніпровському районах — у понад 1100 багатоповерхівок. У цих будинках уранці 3 лютого злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання.

За словами Кличка, місто розгорнуло додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без тепла. Додаткових пунктів, які підключили до мобільних котелень, і де можна перебувати і вдень, і вночі, зокрема, в Дарницькому районі наразі 5, у Дніпровському — 4. (Окрім тих, які там працювали раніше).

Також 36 додаткових пунктів обігріву розгортає ДСНС у Дарниці та 27 пунктів — у Дніпровському районі. З адресами пунктів можна ознайомитися на офіційних ресурсах РДА, міської влади та ДСНС. Зокрема тут