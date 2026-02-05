Україна надолужить відставання у виконанні зобов’язань Ukraine Facility та нової програми з МВФ – віцепрем’єр

Фото: Фейсбук/Качка Тарас

Україна зробить все необхідне, щоб отримати нову програму з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та заплановані надходження від ЄС в рамках Ukraine Facility, заявив віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

"Ніхто ні від чого не відмовляється, всі над всім працюють - це нормально (…) Ми з МВФ будемо мати програму", – повідомив він журналістам в Києві у четвер у кулуарах конференції "Міст до Європи: шлях податкової євроінтеграції України".

Качка визнав, що наразі є затримка з виконанням індикаторів Плану України в рамках Ukraine Facility, ніхто цього не приховує, й ведеться робота над тим, як пришвидшити їх виконання.

"Але ми не втратили жодної копійки", – наголосив він.

Віцепрем’єр уточнив агентству "Інтерфакс-Україна", що з 15 індикаторів, за якими є затримка, найбільш загрозлива ситуація – наближення 12-місячної прострочки, яка позбавляє права на отримання коштів за цей індикатор – за одним: ухвалення нового законодавства про перевірку декларацій доброчесності суддів.

"Тут, я вважаю, парламент вже мав би схвалити закон, тому що він узгоджений з Європейським Союзом, версія є прийнятною для всіх: і для МВФ, і для наших суддів", – сказав Качка.

"По всьому решті в нас є технічні речі, я не бачу (проблем): по енергетичних законах ми готові, по децентралізації, по цифровізації виконавчого провадження є підтримка", – зазначив віцепрем’єр.

Як повідомлялося, консорціум RRR4U (Resilience, Reconstruction and Relief for Ukraine) днями повідомив про невиконання Україною за підсумками 2025 року 15 індикаторів Плану України в рамках програми Ukraine Facility, що може коштувати Україні близько EUR4 млрд.

Згідно з презентацією RRR4U на сайті організації, за підсумками I-III кварталів 2025 року обсяг невиконаних індикаторів становить понад EUR1,3 млрд. Зокрема, в першому кварталі 2025 року не виконано індикатор щодо збільшення кадрового складу Вищого антикорупційного суду (близько EUR0,3 млрд), у другому кварталі - індикатори щодо перегляду декларацій доброчесності суддів та цифровізації виконавчого провадження (близько EUR0,7 млрд), у третьому - індикатор щодо прийняття законодавства для інтеграційного пакету електроенергії (близько EUR0,3 млрд).

Найбільший обсяг невиконаних зобов’язань припадає на четвертий квартал 2025 року, за який Україна не виконала 11 індикаторів загальною вартістю понад EUR2,6 млрд. Серед них – зміни до законодавства щодо державної служби, скасування призупинення дії закону про державну допомогу, дерегуляція в окремих секторах, удосконалення дозвільних процедур для інвестицій у відновлювальні джерела енергії, визначення спеціального статусу НКРЕКП, призначення номінованого оператора ринку електричної енергії, а також набрання чинності законами у сферах житлової політики, централізованого теплопостачання та залізничного транспорту.

Запровадження Єврокомісією механізму часткового оцінювання дозволяє Україні отримувати частину фінансування за окремими індикаторами, однак невиконані зобов’язання можуть зберігатися лише протягом обмеженого періоду. Після цього відповідні кошти можуть бути втрачені безповоротно.

RRR4U також звертає увагу на ризики 2026 року. Зокрема, індикатор щодо заповнення вакантних посад у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) залишається невиконаним майже рік, що створює ризик безповоротної втрати близько EUR0,3 млрд уже наприкінці І кв.-2026 Крім того, станом на початок 2026 року Україна не має виконаних індикаторів за І кв.-2026, при збереженні значного переліку зобов’язань на наступні квартали.

Ukraine Facility – програма фінансової підтримки України з боку Європейського Союзу на суму EUR50 млрд на 2024–2027 роки, фінансування в межах якої надається траншами після підтвердження виконання узгоджених структурних індикаторів Плану України. Загальна сума допомоги Україні в рамках Ukraine Facility, яка була виділена з березня 2024 року, становить EUR26,8 млрд, що відповідає майже 70% коштів, доступних за першим напрямом Ukraine Facility. Останній транш від Єврокомісії надійшов 22 грудня 2025 року в обсязі EUR2,3 млрд.

МВФ анонсував можливе засідання Ради директорів щодо затвердження для України нової 4-річної програми розширеного фінансування (EFF) обсягом близько $8,1 млрд у лютому. Серед чотирьох prior actions поки виконаний лише один – прийняття держбюджету-2026, тоді як ще необхідно прийняти закон про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, та просунутися уперед у прийнятті законопроєктів щодо закриття митних лазівок для імпорту споживчих товарів та скасування пільг для реєстрації платника ПДВ.