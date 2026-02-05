14:24 05.02.2026
Виробники трансформаторного обладнання зможуть бронювати 100% співробітників – Свириденко
Фото: https://t.me/svyrydenkoy/
Кабінет міністрів України ухвалив рішення для виробників енергетичного обладнання, щоб підприємства могли працювати безперебійно та зберегти вузькопрофільних інженерів під час надзвичайної ситуації в енергетиці, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
"Підприємства, які виробляють та відновлюють трансформатори для енергетики, зможуть забронювати всіх військовозобов’язаних працівників. Також уряд зменшив кількість критеріїв для визнання компанії критично важливою – два замість трьох", – написала Свириденко в телеграм-каналі.
Вона додала, що це дозволить виробникам обладнання, критично важливого для швидкого відновлення енергооб’єктів, працювати безперебійно.