Виробники трансформаторного обладнання зможуть бронювати 100% співробітників – Свириденко

Кабінет міністрів України ухвалив рішення для виробників енергетичного обладнання, щоб підприємства могли працювати безперебійно та зберегти вузькопрофільних інженерів під час надзвичайної ситуації в енергетиці, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Підприємства, які виробляють та відновлюють трансформатори для енергетики, зможуть забронювати всіх військовозобов’язаних працівників. Також уряд зменшив кількість критеріїв для визнання компанії критично важливою – два замість трьох", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона додала, що це дозволить виробникам обладнання, критично важливого для швидкого відновлення енергооб’єктів, працювати безперебійно.