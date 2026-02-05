Інтерфакс-Україна
Економіка
14:03 05.02.2026

Перші виплати за програмою "СвітлоДім" надійдуть протягом 2 діб – віцепрем'єр

Віцепремʼєр – міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба анонсував здійснення перших виплат за програмою "СвітлоДім" для отримання від 100 до 300 тис. гривень допомоги на закупівлю енергообладнання для багатоповерхових будинків протягом найближчих двох діб.

"Ми отримали перші заявки за програмою СвітлоДІМ і вже їх опрацювали. Частину заявок схвалено – перші виплати надійдуть протягом 48 годин. Комісія із розгляду заявок засідає щодня для оперативного ухвалення рішень. Частина заявок потребує доопрацювання. У таких випадках районні державні адміністрації зв’яжуться із заявниками та допоможуть виправити помилки й подати документи повторно", - написав Кулеба в Телеграм у четвер.

За його словами, метою програми є "реальна допомога багатоквартирним будинкам у встановленні автономного живлення".

"Станом на сьогодні відкрити спеціальний рахунок для участі у програмі можна в Ощадбанку, Райффайзен Банк та Укргазбанку. Ми активно працюємо з банками над розширенням переліку банків-партнерів… Чекаємо на заявки від ОСББ, управителів і житлових кооперативів", - написав Кулеба.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на минулому тижні ухвалив рішення щодо державної допомоги для ОСББ, житлових та обслуговуючих кооперативів і управителів багатоквартирних будинків для закупівлі енергообладнання, а також розширив програму "Доступні кредити 5-7-9%" для бізнеса. Також український уряд анонсував програму "СвітлоДім", згідно якої багатоквартирні будинки зможуть онлайн отримати від 100 до 300 тисяч грн на автономне електроживлення.

"За надані державою кошти можна придбати генератори, акумулятори, інвертори, сонячні панелі… Розмір підтримки – від 100 000 до 300 000 гривень, залежно від поверховості будинку та кількості під’їздів. Окремий пріоритет – швидкість: після ухвалення рішення кошти перераховуються протягом 48 годин", - повідомив Кулеба, додавши, що на першому етапі програма розповсюджується на Київ та Київську область.

Подати заявку можна через сайт svitlodim.gov.ua. 

