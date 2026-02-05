Інтерфакс-Україна
Економіка
13:38 05.02.2026

Кабмін затвердив бездефіцитний бюджет ПФУ на 2026р.

1 хв читати
Кабмін затвердив бездефіцитний бюджет ПФУ на 2026р.

Кабінет міністрів схвалив бюджет Пенсійного фонду України (ПФУ) на 2026 рік із загальним обсягом доходів і видатків в 1 263,3 млрд грн, повідомили в Міністерстві соціальної політики, сімʼї та єдності.

"Бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік — збалансований, бездефіцитний та забезпечує своєчасне фінансування всіх передбачених законодавством соціальних виплат. Одночасно ми готуємо подальші системні зміни у пенсійному забезпеченні, щоб зробити пенсійну систему більш справедливою, прозорою і зрозумілою для людей", - цитує міністра соцполітики Денис Улютін пресслужба.

Зазначається, бюджет Пенсійного фонду забезпечить фінансування: пенсійних виплат — 1 001,9 млрд грн; виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності — 63,8 млрд грн; виплат житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, державної соціальної допомоги, інших соціальних виплат, передбачених законодавством — 197,6 млрд грн.

У відомстві додали, що затверджений бюджет враховує проведення з 1 березня 2026 року індексації пенсійних та страхових виплат.

Теги: #бюджет #пфу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:29 05.02.2026
Проведення виборів в Україні коштуватиме 6 млрд грн – Корнієнко

Проведення виборів в Україні коштуватиме 6 млрд грн – Корнієнко

22:24 03.02.2026
ПФУ відновить виплати пенсіонерам з ТОТ і ВПО, які пройшли фізичну ідентифікацію, заяву потрібно подати до 1 квітня

ПФУ відновить виплати пенсіонерам з ТОТ і ВПО, які пройшли фізичну ідентифікацію, заяву потрібно подати до 1 квітня

01:16 01.02.2026
Діра в бюджеті РФ і проміжні вибори в США погіршують умови мирної угоди для Путіна – ЗМІ

Діра в бюджеті РФ і проміжні вибори в США погіршують умови мирної угоди для Путіна – ЗМІ

14:05 14.01.2026
Бюджет Міноборони втратив 300 млрд грн, потрібен аудит фінансів для відповіді на запитання виплат військовим – міністр

Бюджет Міноборони втратив 300 млрд грн, потрібен аудит фінансів для відповіді на запитання виплат військовим – міністр

14:52 06.01.2026
ДП "МЗУ" в 2025р придбало близько 900 позицій медтоварів на 16,2 млрд грн

ДП "МЗУ" в 2025р придбало близько 900 позицій медтоварів на 16,2 млрд грн

16:29 31.12.2025
ПФУ профінансував грошову виплату на придбання твердого палива майже для 9 тис. сімей з ВПО

ПФУ профінансував грошову виплату на придбання твердого палива майже для 9 тис. сімей з ВПО

17:23 23.10.2025
ПФУ отримав понад 160 заяв від переселенців на оформлення пільгових кредитів на житло

ПФУ отримав понад 160 заяв від переселенців на оформлення пільгових кредитів на житло

09:04 26.09.2025
Кабмін обмежив чотирма кількість заступників голови правління ПФУ

Кабмін обмежив чотирма кількість заступників голови правління ПФУ

ВАЖЛИВЕ

"Укрзалізниця" планує з березня 2026р запровадити динамічне ціноутворення для СВ та 1-го класу "Інтерсіті"

Зростання ВВП України у IV кв.-2025 прискорилося до 3% – Держстат

Перші 100 млн куб. м американського LNG із запланованого на 2026р. 1 млрд куб. м надійшли в Україну – глава "Нафтогазу"

МХП встановила ціну дорозміщення євробондів-2029 на $100 млн на рівні 104,0% від номіналу

Мінфін услід за зниженням облікової ставки НБУ суттєво опустив ставки за гривневими ОВДП

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" планує з березня 2026р запровадити динамічне ціноутворення для СВ та 1-го класу "Інтерсіті"

Імпорт е/е у січні зріс на 40%

БЕБ та Нафтогазова Асоціація України підписали меморандум про протидію нелегальному обігу пального

Франко-українська торгово-промислова палата сформувала новий склад ради директорів

"Ліси України" планують збільшити інвестпрограму-2026 до 4,1 млрд грн із пріоритетом на вітчизняного виробника

На відновлення Дарницької ТЕЦ знадобиться не менше двох місяців – Кличко

Україна надолужить відставання у виконанні зобов’язань Ukraine Facility та нової програми з МВФ – віцепрем’єр

Виробники трансформаторного обладнання зможуть бронювати 100% співробітників – Свириденко

Перші виплати за програмою "СвітлоДім" надійдуть протягом 2 діб – віцепрем'єр

Профільний комітет пропонує відновити соцвиплати тим, хто своєчасно не пройшов ідентифікацію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА