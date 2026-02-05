Кабмін затвердив бездефіцитний бюджет ПФУ на 2026р.

Кабінет міністрів схвалив бюджет Пенсійного фонду України (ПФУ) на 2026 рік із загальним обсягом доходів і видатків в 1 263,3 млрд грн, повідомили в Міністерстві соціальної політики, сімʼї та єдності.

"Бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік — збалансований, бездефіцитний та забезпечує своєчасне фінансування всіх передбачених законодавством соціальних виплат. Одночасно ми готуємо подальші системні зміни у пенсійному забезпеченні, щоб зробити пенсійну систему більш справедливою, прозорою і зрозумілою для людей", - цитує міністра соцполітики Денис Улютін пресслужба.

Зазначається, бюджет Пенсійного фонду забезпечить фінансування: пенсійних виплат — 1 001,9 млрд грн; виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності — 63,8 млрд грн; виплат житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, державної соціальної допомоги, інших соціальних виплат, передбачених законодавством — 197,6 млрд грн.

У відомстві додали, що затверджений бюджет враховує проведення з 1 березня 2026 року індексації пенсійних та страхових виплат.