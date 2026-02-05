Профільний комітет пропонує відновити соцвиплати тим, хто своєчасно не пройшов ідентифікацію

Фото: НБУ

Парламентський комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів пропонує автоматично відновити з 1 січня 2026 року соціальні виплати усім громадянам, у яких вони були припинені через несвоєчасне проходження ідентифікації, повідомила пресслужба апарату Верховної Ради.

Комітет також рекомендує продовжити строк для проходження фізичної ідентифікації до 1 липня 2026 року для всіх категорій осіб, на яких поширюється урядова постанова №299.

"Подовження терміну фізичної ідентифікації для одержувачів соціальних виплат дозволить уникнути черг, зупинки виплат, забезпечити безперервність фінансової підтримки вразливих категорій громадян та дати додатковий час (6 місяців) на підтвердження документів особам, що перебували на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Комітет на своєму засіданні вирішив провести 9 лютого екстрені слухання "Про стан організації й верифікації виплат та ідентифікації осіб – отримувачів пенсій та/або соціальних виплат" щодо ситуації з чергами в сервісних центрах Пенсійного фонду України та масового припинення виплат пенсій внутрішньо переміщеним особам через непроходження фізичної ідентифікації до 31 грудня 2025 року. До комітетських слухань планують залучити представників центральних органів виконавчої влади, Пенсійного фонду України, експертів.