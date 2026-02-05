Ринок житла перебуває в активному пошуку оптимальних технологій альтернативного енергоживлення - експерт

Ринок житлової нерухомості перебуває в активному пошуку оптимальних технологій і конфігурацій альтернативного енергоживлення, вартість квадратного метра у новобудові зростає на $20-100, повідомила CEO інжинірингово-консалтингової компанії Sigma+ Анна Лаєвська агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ринок зараз перебуває в активному пошуку оптимальних технологій і конфігурацій альтернативного енергоживлення, порівнюючи їхню вартість та ефективність. Очевидно, що як під час війни, так і в післявоєнний період це буде одним із ключових факторів вибору житла для покупців", - зазначила Лаєвська.

За її словами, у проєктах, які вже перебувають у стадії будівництва, девелопери переглядають і доопрацьовують рішення в частині застосування систем альтернативного енергоживлення. Йдеться про генерацію, яка дозволяє в періоди відключень підтримувати базові системи життєзабезпечення будинків: опалення, освітлення місць загального користування, пожежні системи, насоси, роботу ліфтів, аварійні системи та системи контролю доступу.

"В цьому випадку йдеться передусім про ініціативу доброї волі девелопера з урахуванням обставин, у яких наразі перебуває країна", - пояснила експертка.

Щодо нових проєктів, які готуються до реалізації, вона зауважила, що для них наявність альтернативних джерел живлення вже фактично стає обов’язковою умовою і девелопери закладають більш системні рішення. Частина з них розглядає використання теплових насосів, інші — облаштування власних котелень із різними технологічними рішеннями. У передмісті, наприклад, поширеною є модель індивідуального газового опалення в поєднанні з системами генерації та когенерації електроенергії, які забезпечують живлення таких систем.

"Є девелопери, які пішли шляхом встановлення сонячних панелей, однак варто об’єктивно зазначити, що в умовах нашого клімату їхній коефіцієнт корисної дії не є надто високим", - прокоментувала Лаєвська.

За її словами, для того, щоб забезпечити електроживлення типової 25-поверхової житлової будівлі, необхідно фактично повністю чи навіть більше задіяти площу покрівлі під сонячні панелі, щоб це мало практичний ефект. Потенційно сонячні панелі могли б бути ефективнішими у вигляді вертикальних елементів фасаду, коли фотоелементи інтегруються в навісні фасадні панелі.

"Така технологія існує, але наразі вона є досить дорогою і фактично ще не застосовувалася на практиці, - зазначила Лаєвська.

Водночас сонячні панелі є цілком ефективними для забезпечення живлення окремих елементів, зокрема вуличного освітлення, об’єктів благоустрою, а також на покрівлях нежитлових будівель, де є можливість розмістити необхідну площу панелей. У такому форматі вони вже використовуються як додатковий або резервний елемент систем життєзабезпечення.

Щодо вартості альтернативних систем енергозабезпечення, вона суттєво залежить від обраного рішення. Якщо девелопер встановлює паливний генератор разом із системою інверторів для забезпечення роботи будинку під час відключень, додаткові витрати можуть становити близько $20–30 на квадратний метр, і це не є критичним здорожчанням. Такі кейси вже реалізовувалися, пояснює експертка.

У разі складніших систем (наприклад, поєднанні газової генерації, сонячних панелей та акумуляторних батарей) вартість може зростати до $100 на квадратний метр і більше. Все залежить від обраної технології, виробника обладнання та запланованої потужності. Підходи можуть суттєво відрізнятися: від забезпечення мінімального набору систем (аварійного освітлення, одного ліфта, насосів) до повного живлення всіх систем будівлі, включно з усіма ліфтами, електронікою та датчиками.

"Масштаб і вартість таких рішень залежать від концепції конкретного проєкту, але базово додаткові витрати можуть починатися від 20–30 доларів за квадратний метр", - констатує Лаєвська.

Sigma+ – інжинірингово-консалтингова компанія, яка надає повний цикл послуг: від аналітики ринку та розробки концепції до управління будівництвом, контролю собівартості, аудиту проєктів, організації продажів і маркетингу.

Як повідомлялося, восени 2025 р. Sigma+ оголосила про плани добудови чотирьох проєктів у Києві, а саме ЖК SALUT!, Symbol, Oasis та "Арсенал House" від bUd development. У 2026 році в планах компанії залучення $200 млн іноземних інвестицій для добудови проблемних проєктів, будівництво яких було призупинено через брак фінансування та інші причини. Наразі аналізуються біля 500 тис. кв. м нерухомості, з яких 390 тис. кв. м - житлової.

За даними Opendatabot, власником та кінцевим бенефіціаром зареєстрованого у грудні 2024 року ТОВ "Сігма Інжиніринг Плюс" (Київ) є СЕО компанії Анна Лаєвська.