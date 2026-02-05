Інтерфакс-Україна
Економіка
11:34 05.02.2026

Виробництво тралів в Україні за 2025 рік зросло на 18% - Кисилевський

Фото: https://www.facebook.com/kysylevskyy.official/

Виробництво тралів для перевезення великогабаритних вантажів в Україні у 2025 році зросло на 18% - до 415 од., повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Непоганий результат маємо в галузі машинобудування, яку ще кілька років тому ризикували втратити. Попит, сформований аграріями, логістичними компаніями і частково державою, трансформувався у внутрішнє виробництво завдяки політиці "Зроблено в Україні". Головними інструментами стали локалізація в публічних закупівлях та компенсація 15% вартості української техніки", - йдеться у його дописі у Facebook.

Кисилевський зазначив, що трали в Україні минулого року виготовляли три підприємства, які активно інвестують у розвиток та налагодження експорту. Також стартувало виробництво нового виду продукції - модульних тралів.

Водночас, підкреслює нардеп, в оборонних закупівлях все ще масово присутні низькоякісні турецькі і китайські трали.

"Виправити це покликаний законопроект №13392 про локалізацію в оборонних закупівлях. Він розповсюдить вимоги локалізації на закупівлі силами оборони цивільних товарів, зокрема і такого роду продукції", - написав Кисилевський.

Він нагадав, що у 2025 році частка переробної промисловості у наповненні державного бюджету була найбільшою - 18%, тобто вона поступово стає одним з локомотивів української економіки.

Політика розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" обʼєднує програми, які стимулюють виробництво, промислові інвестиції та несировинний експорт.

Як повідомлялося, законопроєкт №13392, співавтором якого є Кисилевський, Верховна Рада прийняла у першому читанні 4 листопада 2025 року.

Документ, зокрема передбачає внесення змін до закону "Про публічні закупівлі", якими тимчасово до 31 грудня 2032 року умови локалізації поширюються на оборонні закупівлі цивільних товарів вартістю понад 1 млн грн та за умови, що такий товар внесено до переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва безпосередньо його виробником.

Необхідний рівень локалізації 2026 року становить 30% (2025р- 25%).

