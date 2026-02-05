ЄБРР виділив рекордні EUR2,9 млрд Україні у 2025 році

Європейський банк реконструкції та розвитку другий рік поспіль встановлює рекорди з виділення фінансування Україні: у 2025 році воно склало EUR2,9 млрд після EUR2,4 млрд у 2024 році, йдеться у пресрелізі банку.

"Енергетична безпека склала понад EUR1,2 млрд фінансування ЄБРР Україні у 2025 році… І другий рік поспіль понад 90% проектів та 57% його інвестицій були спрямовані на приватний сектор", – зазначається в інформації.

Відповідно до неї, у 2025 році ЄБРР виділив рекордні EUR1,2 млрд через партнерські фінансові установи в Україні, включаючи EUR550 млн в рамках Програми сприяння торгівлі.

Банк також надав EUR504 млн за програмами розподілу ризиків портфеля, що забезпечило нове кредитування українськими партнерськими фінансовими установи на суму до EUR1,6 млрд.

Загалом з 2022 року ці програми дозволили надати понад EUR2,4 млрд нового кредитування в рамках 30 тис. субкредитів українським підприємствам, переважно малим та середнім підприємствам (МСП).

Окрім того банк зосередився на підтримці розвитку навичок та зайнятості в Україні, що дозволило фінансовим установам-партнерам розробити спеціалізовані кредитні продукти, що мобілізують фінансування для ветеранів та підприємств, керованих ветеранами.

Як зазначив журналістам перший віцепрезидент ЄБРР Грегорі Гайєтт, який перебував в Києві з візитом цього тижня, саме проблема кадрів та їх якості наразі виглядає найбільш важливою для компаній, навіть актуальнішою, аніж забезпечення їх електроенергією.

У 2025 році в рамках програм з банками-партнерами ЄБРР підтримав для реінтеграції ветеранів 111 субкредитів на загальну суму EUR12,2 млн.

За розрахунками ЄБРР, він є найбільшим постачальником послуги розподілу ризиків за кредитними портфелями поза державними програмами.

ЄБРР наголосив, що збільшення фінансування України стало можливим за рахунок додаткових його форм та допомоги партнерів. Так у 2025 році це включало значні донорські гранти та торговельне фінансування на суму EUR600 млн, тоді як основні інвестиції ЄБРР склали рекордні EUR2,3 млрд.

Згідно з релізом, загалом з моменту початку повномасштабної війни Росії проти України у лютому 2022 року банк виділив країні EUR9,1 млрд, у тому числі майже EUR3,3 млрд на енергетичну безпеку.

За цей час ЄБРР мобілізував EUR3,4 млрд донорських коштів для України, включаючи нефінансовані гарантії, з яких EUR904 млн забезпеченого фінансування було підписано у 2025 році.

Додаткові EUR20 млн було мобілізовано у 2025 році через багатосторонні донорські фонди, що дозволило інвестувати в різноманітні проекти по всій країні, зауважив ЄБРР.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну та вже працюємо з урядом, щоб закласти основу для реконструкції", – наводяться в релізі слова президента ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Згідно з ним, банк продовжуватиме надавати Україні щонайменше EUR1,5 млрд на рік під час війни, з можливістю подальшого збільшення після початку реконструкції. Ці наміри підкріплені угодою 2023 року про збільшення сплаченого капіталу ЄБРР на EUR4 млрд, що забезпечує надання підтримки Україні. Збільшення капіталу вже здійснено на 95%.

В релізі також зазначається, що окрім фінансування ЄБРР продовжує підтримувати реформаторські зусилля України та підготовку до ефективного освоєння величезного обсягу фінансування, яке, як очікується, принесе відновлення. Для цього банк бере участь у підготовці проектів, включаючи багатонаціональну ініціативу Ukraine FIRST, оголошену у 2025 році, яка має на меті прискорити відновлення критичної інфраструктури України шляхом оптимізації та координації підготовки масштабних проектів.

Загалом у 2025 році у всіх регіонах ЄБРР річні інвестиції банку зросли до EUR16,8 млрд, що також є рекордом, з EUR16,6 млрд у 2024 році. Очікується, що повні фінансові результати банку будуть оголошені навесні.

ЄБРР було засновано 1991 року. Згідно з даними на кінець 2024 року, за час своєї роботи фінустанова схвалила 624 проєкти для України на суму EUR22,15 млрд, з яких видідено було EUR14,14 млрд. Поточний портфель на кінець 2024 року складав 241 проєкт на EUR6,13 млрд.