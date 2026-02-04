Інтерфакс-Україна
Економіка
17:52 04.02.2026

Активність українського ринку нерухомості у 2025р знизилася на 9,8%

1 хв читати
Активність українського ринку нерухомості у 2025р знизилася на 9,8%

Українські нотаріуси впродовж 2025 року оформили 366,7 тис. договорів із нерухомістю, що на 9,8% менше, ніж попереднього року, повідомили у Міністерстві юстиції України (Мін'юст).

За даними Мін'юсту, у 2025 році порівняно з 2024-м нотаріуси оформили на 15% більше угод з купівлі-продажу квартир та будинків (205,2 тис. угод), на 44,8% – садиб (320), на 18% – іншого нерухомого майна (42,8 тис.).

Водночас минулого року нотаріусами оформлено 2,2 тис. договорів обміну нерухомості, що на 12,5% менше, ніж 2024 року; 108,6 тис. договорів дарування, що на 39,5% менше за 2024 рік; 2 тис. договорів довічного утримання (-1,5%); 261 договір пожертвування (-6,8%); 5 тис. інших договорів відчуження (-31,9%). При цьому минулого року нотаріуси оформили чотири договори ренти, як і 2024 року.

Крім того, у 2025 році нотаріуси оформили 396 договорів на управління нерухомим майном, що на 8,7% менше, ніж у 2024-му.

Міністерство уточнило, що 2025 року нотаріусами засвідчено 394,1 тис. договорів відчуження земельних ділянок, що на 0,22% більше, ніж 2024 року.

 

Теги: #ринок #мінюст #нерухомість

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:44 29.01.2026
Мін’юст запровадив послугу для громадян, чиї документи не відображаються в "Дії"

Мін’юст запровадив послугу для громадян, чиї документи не відображаються в "Дії"

10:01 29.01.2026
Кабмін затвердив перелік проєктів актів, які не потребують правової експертизи Мін’юстом

Кабмін затвердив перелік проєктів актів, які не потребують правової експертизи Мін’юстом

15:14 22.01.2026
Ринок пального в Україні повністю забезпечено ресурсом – Міненерго

Ринок пального в Україні повністю забезпечено ресурсом – Міненерго

10:22 21.01.2026
Мін'юст: Україна здобула важливу перемогу в міжнародному інвестиційному арбітражі у справі щодо "зеленого тарифу"

Мін'юст: Україна здобула важливу перемогу в міжнародному інвестиційному арбітражі у справі щодо "зеленого тарифу"

11:11 20.01.2026
Частка дохідного житла в структурі житлового ринку у найближчі роки зростатиме - думка

Частка дохідного житла в структурі житлового ринку у найближчі роки зростатиме - думка

19:48 16.01.2026
ВАКС частково задовольнив позов Мін'юсту до ексдепутата "Партії регіонів" Кеворкяна

ВАКС частково задовольнив позов Мін'юсту до ексдепутата "Партії регіонів" Кеворкяна

10:42 15.01.2026
Мін’юст розпочав експертні дослідження для виробників безпілотних систем і засобів РЕБ

Мін’юст розпочав експертні дослідження для виробників безпілотних систем і засобів РЕБ

13:39 13.01.2026
Рада остаточно ухвалила законопроєкт про житлову реформу

Рада остаточно ухвалила законопроєкт про житлову реформу

18:59 12.01.2026
Доступ до всіх реєстрів Мін’юсту відновлено

Доступ до всіх реєстрів Мін’юсту відновлено

14:18 09.01.2026
Швейцарський арбітражний трибунал стягнув $18 млн на користь Міноборони України у спорі з американською компанією – Мін’юст

Швейцарський арбітражний трибунал стягнув $18 млн на користь Міноборони України у спорі з американською компанією – Мін’юст

ВАЖЛИВЕ

Зростання ВВП України у IV кв.-2025 прискорилося до 3% – Держстат

Перші 100 млн куб. м американського LNG із запланованого на 2026р. 1 млрд куб. м надійшли в Україну – глава "Нафтогазу"

МХП встановила ціну дорозміщення євробондів-2029 на $100 млн на рівні 104,0% від номіналу

Мінфін услід за зниженням облікової ставки НБУ суттєво опустив ставки за гривневими ОВДП

"Метінвест" припинив обговорення з власниками євробондів щодо їх пролонгації та вивчить альтернативні варіанти

ОСТАННЄ

Виробництво тралів в Україні за 2025 рік зросло на 18% - Кисилевський

ЄБРР виділив рекордні EUR2,9 млрд Україні у 2025 році

Зростання економіки України у 2026р. складе 2,1% та 2,6% у 2027р. – ІЕД

Гетманцев повідомив про підготовку програми іпотеки під 3% на 25 років

NovaPay за рік залучила 422 компанії на обслуговування зарплатних проєктів

UPC стала першим Open Banking-провайдером в Україні, розпочала створення маршрутизатора OneLinkUA

Український стартап Swarmer подав заявку на IPO на Nasdaq

Зростання ВВП України у IV кв.-2025 прискорилося до 3% – Держстат

Підприємці подали уже понад 9 тис. заявок на "Енергодопомогу ФОП" - Свириденко

Укрексімбанк відклав закриття філій в Івано-Франківську та Ужгороді

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА