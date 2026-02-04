Інтерфакс-Україна
17:39 04.02.2026

Гетманцев повідомив про підготовку програми іпотеки під 3% на 25 років

Гетманцев повідомив про підготовку програми іпотеки під 3% на 25 років

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") повідомив про перше засідання міжвідомчої парламентсько-урядової робочої групи з реалізації програми доступного будівництва житла.

"Інфляційні ризики в цій моделі має взяти на себе держава. Ключовим інструментом має стати державна іпотека під 3% річних строком до 25 років", – написав він у Телеграм-каналі.

За його словами, учасники засідання дійшли згоди, що система іпотеки в Україні "критично недорозвинена", а співвідношення іпотечного кредитування до ВВП є одним із найнижчих у Європі (менше 1% – ІФ-У).

Гетманцев наголосив, що житлова програма розрахована орієнтовно на 1 млн сімей, а серед потенційних учасників: військові, вчителі, медики, внутрішньо переміщені особи, багатодітні родини та соціальні працівники.

Водночас реалізація програми не повинна призвести до створення ізольованих житлових масивів, а нове житло має інтегруватися у громади.

Робочій групі доручено підготувати пропозиції щодо фінансування програми за рахунок банківського кредитування, випуску іпотечних облігацій, допомоги міжнародних партнерів та емісії ОВДП. Наступним етапом він назвав відкритий діалог із представниками будівельної галузі для напрацювання "збалансованих та реалістичних рішень".

Як повідомлялося, банки-партнери державної програми доступної іпотеки "єОселя" у 2025 році видали сумарно 7 769 кредитів на суму майже 15 млрд грн, зокрема 4 881 кредит – на житло "першого продажу", у тому числі 1 499 квартир у будинках на стадії будівництва.

 

