17:14 04.02.2026

NovaPay за рік залучила 422 компанії на обслуговування зарплатних проєктів

Кількість компаній, що приєдналися до сервісу зарплатних проєктів міжнародного фінансового сервісу NovaPay (ТМ NovaPay) з групи Nova з моменту його запуску рік тому, сягнула 422, а заробітну плату через сервіс нині отримують понад 16 тис. осіб.

Згідно з релізом фінансового сервісу, в середньому 85% співробітників обирають зарахування зарплати на рахунок у NovaPay.

У NovaPay додали, що в рамках послуги "Зарплата терміново" у зарплатних проєктах компанія надала 12,4 тис. клієнтам позики на загальну суму 94 млн грн, а середній чек зріс на майже 40% – до 10,5 тис.

NovaPay засновано 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". За даними на сайті, в компанії працює близько 13 тис. працівників у понад 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в Україні.

NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав 2023 року розширену ліцензію НБУ, що дала змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першим серед небанків наприкінці минулого року запустив власний фінансовий застосунок.

У 2025 році кількість переказів через систему фінансового сервісу зросла на 3% у порівнянні з минулим роком – до 430 млн операцій. Загальний обсяг переказів збільшився на 26% порівняно з 2024 роком – до 389,7 млрд грн.

 

 

