16:48 04.02.2026

UPC стала першим Open Banking-провайдером в Україні, розпочала створення маршрутизатора OneLinkUA

ПрАТ "Український процесинговий центр" (UPC) оголосило про старт повноцінної діяльності Open Banking-провайдера в Україні за хмарною моделлю SaaS та повідомило про початок робіт зі створення центрального маршрутизатора під назвою OneLinkUA.

"Ми розглядаємо Open Banking не як формальну вимогу регулятора, а як фундамент для розвитку принципово нових фінансових сервісів в Україні. Наша мета – побудувати інфраструктуру, яка буде зручною для банків і зрозумілою для бізнесу та клієнтів", – прокоментував голова правління UPC Антон Романчук, який цитується у повідомленні.

У компанії зазначили, що в межах підготовки оновлено інформаційну довідку відповідно до вимог положення Нацбанку про відкритий банкінг та отримано статус технологічного оператора.

За повідомленням UPC, цей статус дає змогу надавати банкам сервіс Open Banking – від технологічної інтеграції до забезпечення обміну фінансовими даними та ініціювання платежів відповідно до вимог регулятора та стандартів PSD2, зокрема не лише за допомогою платіжних карток, а й напряму з рахунків.

Крім того компанія створює центральний маршрутизатор OneLinkUA, який має спростити підключення учасників ринку до Open Banking через єдину точку доступу та скоротити витрати на інтеграцію.

Повідомляється, що з 1 серпня 2025 року в Україні запроваджено Open Banking – стандартизований обмін фінансовими даними між банками та третіми сторонами через API за згодою клієнта, а також можливість ініціювання платежів.

UPC – компанію з обробки карткових трансакцій - засновано у 1997 році в Україні, вона є частиною групи Raiffeisen Bank International AG (Австрія).

Нацбанк визначив UPC важливим технологічним оператором платіжних послуг за результатами 2024 року.

За підсумками 2025 року UPC здійснював процесинг 13,5 млн карток, а також забезпечував еквайринг 85,8 тис POS-терміналів. Загальна кількість трансакцій, здійснених UPC протягом року, перевищила 2,3 млрд.

 

