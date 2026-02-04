Інтерфакс-Україна
Економіка
16:34 04.02.2026

Український стартап Swarmer подав заявку на IPO на Nasdaq

Український стартап Swarmer, що розробляє рішення на основі штучного інтелекту (ШІ) для автономності дронів, оголосив про подання заявки на первинне розміщення акцій (ІРО) на американській біржі Nasdaq під тікером "SWMR", йдеться у релізі компанії.

"Орієнтовна дата початку запропонованого публічного продажу: якомога швидше після оголошення чинності цієї Реєстраційної заяви", – йдеться в інформації на сайті SEC – Комісії з цінних паперів США.

Зазначається, що час розміщення, кількість запропонованих акцій, а також ціновий діапазон для запропонованої пропозиції ще не визначено. Крім того, первинне публічне розміщення залежить від ринкових та інших обставин.

Єдиним букраннером запропонованої пропозиції виступає Lucid Capital Markets. Комісію андерайтеру визначено в розмірі 6% від загального обсягу IPO.

У серпні 2024 року Swarmer став учасником кластер оборонних інновацій Brave1.

Основні сфери діяльності компанії включають автономну координацію рою, інтеграцію багатодоменних безпілотних систем, спільну автономію на базі ШІ, програмне забезпечення для командування та управління розподіленими роботизованими операціями, йдеться у релізі.

Крім того, клієнтами компанії є виробники дронів, які ліцензують програмне забезпечення Swarmer для інтеграції зі своїми апаратними платформами.

У вересні 2025 року стартап оголошував про проведення раунду фінансування серії "A" на суму $15 млн, що, за його даними, є найбільшою інвестицією в українську оборонну технологічну компанію з початку війни.

Тоді у компанії повідомляли, що Swarmer успішно продемонструвала роботу роїв з 25 дронів, котрі працюють разом в умовах відсутності GNSS. У найближчому майбутньому планується продемонструвати операції з використанням різних видів озброєння, в яких братимуть участь понад 100 дронів різних типів, що працюватимуть узгоджено, щоб безперешкодно інтегрувати UAS, USV, UGV та стаціонарні пускові установки в єдиний рій, який функціонуватиме як одна одиниця.

Компанію заснували Сергій Купрієнко та Алекс Фінк у травні 2023-го. Заявлена штаб-квартира – Остін (Техас, США). Окрім операцій та команди в Україні, компанія також має їх у Польщі та Естонії.

Наразі Купрієнку належить 27,4%, Фінку – 15,1%, тоді як серед інших власників Theseus Capital Partners – 22%, D3 Fund – 10,1%, RG.AI Technologies – 14%, Green Flag Fund I – 5,3%, Radius Fund I – 6,9%

Згідно з даними компанії, опублікованими SEC, її виручка 2025 року скоротилася до $0,31 млн з $0,33 млн роком раніше, а чистий збиток збільшився до $8,53 млн з $2,07 млн.

Swarmer на кінець січня 2026 року мала $9,28 млн вільних коштів, а того ж місяця отримала ще $3,5 млн від продажу конвертованих привілейованих акцій.

"Очікуємо, що наші операційні витрати значно зростуть, оскільки ми реалізуємо нашу стратегію зростання, включаючи витрачання значних ресурсів на дослідження, розробки та маркетинг. Масштаби наших майбутніх операційних збитків та терміни прибутковості є дуже невизначеними, і ми очікуємо, що протягом наступних кількох років ми продовжуватимемо нести значні витрати та операційні збитки", – йдеться у матеріалах компанії.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1AJ2evYtnb/

 

Теги: #ші #стартап #дроны #іро

