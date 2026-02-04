Підприємці подали уже понад 9 тис. заявок на "Енергодопомогу ФОП" - Свириденко

Підприємці вже подали понад 9 тис. заявок на "Енергодопомогу ФОП" для отримання до 15 тис. грн для забезпечення автономної роботи під час аварійних відключень, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Енергетики, комунальники, залізничники продовжують ліквідовувати наслідки масованих обстрілів енергетичної інфраструктури. Загалом лише з початку цього року зафіксовано 217 російських атак на нашу енергетику", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам енергетичного селектору під головуванням президента України із ключовими міністерствами та головами обласних військових адміністрацій.

Уряд продовжує надавати всебічну підтримку в час надзвичайної ситуації в енергетиці.

Вона розповіла, що понад 9 тис. підприємців, які працюють у соціально важливих сферах, уже подали заявки на одноразову державну допомогу до 15 тис. грн для забезпечення автономної роботи під час аварійних відключень.

"Енергокредит на генератори. Банки-партнери вже отримали понад 270 заявок на кредити під 0% річних у межах програми "Доступні кредити 5–7–9". Наразі заявки подані до 14 банків, всього у програмі візьмуть участь 43 банки по всій країні", - додала вона.