Інтерфакс-Україна
Економіка
13:55 04.02.2026

Підприємці подали уже понад 9 тис. заявок на "Енергодопомогу ФОП" - Свириденко

1 хв читати

Підприємці вже подали понад 9 тис. заявок на "Енергодопомогу ФОП" для отримання до 15 тис. грн для забезпечення автономної роботи під час аварійних відключень, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Енергетики, комунальники, залізничники продовжують ліквідовувати наслідки масованих обстрілів енергетичної інфраструктури. Загалом лише з початку цього року зафіксовано 217 російських атак на нашу енергетику", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам енергетичного селектору під головуванням президента України із ключовими міністерствами та головами обласних військових адміністрацій. 

Уряд продовжує надавати всебічну підтримку в час надзвичайної ситуації в енергетиці.

Вона розповіла, що понад 9 тис. підприємців, які працюють у соціально важливих сферах, уже подали заявки на одноразову державну допомогу до 15 тис. грн для забезпечення автономної роботи під час аварійних відключень.

"Енергокредит на генератори. Банки-партнери вже отримали понад 270 заявок на кредити під 0% річних у межах програми "Доступні кредити 5–7–9". Наразі заявки подані до 14 банків, всього у програмі візьмуть участь 43 банки по всій країні", - додала вона.

Теги: #енергодопомога_фоп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:37 03.02.2026
За першу добу підприємці подали 2,7 тис. заявок на "Енергодопомогу ФОП" - Свириденко

За першу добу підприємці подали 2,7 тис. заявок на "Енергодопомогу ФОП" - Свириденко

ВАЖЛИВЕ

Зростання ВВП України у IV кв.-2025 прискорилося до 3% – Держстат

Перші 100 млн куб. м американського LNG із запланованого на 2026р. 1 млрд куб. м надійшли в Україну – глава "Нафтогазу"

МХП встановила ціну дорозміщення євробондів-2029 на $100 млн на рівні 104,0% від номіналу

Мінфін услід за зниженням облікової ставки НБУ суттєво опустив ставки за гривневими ОВДП

"Метінвест" припинив обговорення з власниками євробондів щодо їх пролонгації та вивчить альтернативні варіанти

ОСТАННЄ

Виробництво тралів в Україні за 2025 рік зросло на 18% - Кисилевський

ЄБРР виділив рекордні EUR2,9 млрд Україні у 2025 році

Зростання економіки України у 2026р. складе 2,1% та 2,6% у 2027р. – ІЕД

Активність українського ринку нерухомості у 2025р знизилася на 9,8%

Гетманцев повідомив про підготовку програми іпотеки під 3% на 25 років

NovaPay за рік залучила 422 компанії на обслуговування зарплатних проєктів

UPC стала першим Open Banking-провайдером в Україні, розпочала створення маршрутизатора OneLinkUA

Український стартап Swarmer подав заявку на IPO на Nasdaq

Зростання ВВП України у IV кв.-2025 прискорилося до 3% – Держстат

Укрексімбанк відклав закриття філій в Івано-Франківську та Ужгороді

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА