Укрексімбанк відклав закриття філій в Івано-Франківську та Ужгороді

Державний Укрексімбанк відклав закриття філій в Івано-Франківську та Ужгороді, визначивши останнім робочим днем обох підрозділів 6 квітня 2026 року замість 19 березня.

Згідно з повідомленням банку в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), його правління 30 січня 2026 року внесло зміни до рішення від 17 грудня 2025 року в межах трансформації регіональної мережі та для поліпшення операційної ефективності.

Уточнюється, що останнім робочим днем філії банку в Івано-Франківську (вул. Незалежності, 10) визначено 6 квітня 2026 року, а наступного дня, 7 квітня, запрацює створене на її базі представництво фінустанови в цьому місті.

Філія в Івано-Франківську обслуговує клієнтів сегментів корпоративного та середнього бізнесу, муніципалітетів і комунального сектору, а також роздрібного бізнесу.

Водночас представництво здійснюватиме інформаційно-презентаційну діяльність та надаватиме консультаційну й інформаційну підтримку клієнтам щодо можливостей співробітництва з діловими та фінансовими колами.

Також правління перенесло термін припинення діяльності філії банку в Ужгороді (пл. Жупанатська, 1) і визначило останнім робочим днем підрозділу 6 квітня 2026 року. Зазначається, що філія виконує функції з обслуговування клієнтів корпоративного, середнього та роздрібного бізнесу, а також муніципалітетів і комунального сектору.

За даними НБУ, на 1 грудня 2025 року Укрексімбанк за розміром активів посідав третє місце (287,25 млрд грн) серед 60 банків України, а його прибуток за 11 місяців становив 8,45 млрд грн. На 1 січня 2026 року банк мав 23 підрозділи.