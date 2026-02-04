Україна обговорює з ЄБРР ще EUR160 млн на купівлю газу, збільшення страхування воєнних ризиків та приватизацію

Можливість спрямування ще EUR160 млн для закупівлі газу найближчим часом обговорив міністр фінансів України Сергій Марченко з першим віцепрезидентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Грегорі Гайєттом та віцепрезидентом банку Маттео Патроне на зустрічі в Києві.

Як йдеться у релізі Мінфіну на його сайті, у 2022-2025 роках ЄБРР вже надав майже EUR1 млрд на екстрену закупівлю газу, з яких EUR770 млн було мобілізовано у 2025 році, а саме EUR500 млн – під гарантії Європейської комісії та EUR270 млн – як відновлювальну кредитну лінію під державні гарантії.

"Окрему увагу було приділено реформуванню інфраструктури ринку капіталу, корпоративному управлінню державних банків та реформі управління державними інвестиціями (PIM)", – додав Мінфін.

У свою чергу Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства повідомило, що на зустрічі його очільника Олексія Соболева із делегацією ЄБРР обговорювалося розширення фонду страхування від воєнних ризиків, бо наразі фонд ЄБРР на суму EUR80 млн майже повністю розгорнуто, і затверджено нову програму на суму EUR50 млн.

"У контексті розширення українська сторона запропонувала розширити перелік страхових ризиків, що буде покривати нова програма і ширше регіональне покриття", – зазначило Мінекономіки.

Також на зустрічі піднімалися питання приватизації: ЄБРР надасть підтримку українському уряду у підготовці до неї, що передбачає також юридичне та технічне структурування, управління застарілими боргами та зобов’язаннями.

"Сторони розглянули можливість створення спеціального фонду підготовки проектів ЄБРР для підтримки складних активів приватизації та забезпечення успішних, прозорих транзакцій", – йдеться у релізі.

Крім того учасники зустрічі в Мінекономіки обговорили Ukraine Project Preparation Framework (PPF) – Програму для розробки економічно обґрунтованих інвестиційних проєктів, що відповідають стратегічним цілям країни. Йшлося про розширення портфелю PPF (2025–2026) проєктами з галузевих портфелів та Єдиного проєктного портфелю (SPP). Також обговорили питання забезпечення додаткового донорського фінансування (2026–2027).

Українська сторона також поінформувала представників ЄБРР щодо реалізації ключових реформ, а саме корпоративного управління, інфраструктури ринку капіталу тощо. Так, передбачається створити спеціальну команду експертів у Мінекономіки за підтримки ЄБРР для реалізації програми реформи корпоративного управління, зазначається в повідомленні.

"Від початку повномасштабної агресії росії ЄБРР залишається одним із провідних донорів України, інвестувавши понад EUR9 млрд у відновлення критично важливої інфраструктури. Ми щиро цінуємо цю підтримку та очікуємо подальшого поглиблення співпраці, зокрема посилення операційної спроможності банку в Україні у 2026 році", – наголосив міністр фінансів України Марченко.