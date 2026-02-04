Перші 100 млн куб. м американського LNG із запланованого на 2026р. 1 млрд куб. м надійшли в Україну – глава "Нафтогазу"

Фото: Нафтогаз

НАК "Нафтогаз України" в партнерстві з польським державним концерном Orlen поставив першу у 2026 році партію американського LNG обсягом майже 100 млн куб. м, повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.

"Перша у 2026 році партія американського LNG уже в Україні (…). Майже 100 млн куб. м наприкінці січня були доставлені на термінал у польському Свіноуйсьце та вже надійшли до української ГТС", – написав Корецький у Facebook в середу.

За його словами, додаткові обсяги газу вкрай важливі в період екстремальних морозів і терористичних російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Він пояснив, що доставленої партії достатньо на місяць зимового споживання для приблизно 700 тис. родин.

"Загалом у 2026 році плануємо імпортувати в Україну до 1 млрд куб. м LNG із США", – підкреслив глава "Нафтогазу".

Він додав, що наступні партії американського газу вже законтрактовані та будуть доставлені в Україну в лютому-березні цього року.

"Системно працюємо з міжнародними партнерами, щоб Україна мала ресурс для стабільного проходження зими в умовах постійних атак на газову та енергетичну інфраструктуру. Дякую партнерам з Orlen", – написав Корецький.

Як повідомлялося, у листопаді 2025 року Група "Нафтогаз" та польський енергетичний концерн Orlen фіналізували домовленості про постачання 300 млн куб. м американського скрапленого газу (LNG) в Україну в першому кварталі 2026 року, загалом наступного року очікується імпорт американського LNG на рівні 1 млрд куб. м. До кінця 2025 року очікувалися поставки 600 млн куб. м американського LNG.