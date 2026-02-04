Інтерфакс-Україна
Економіка
10:56 04.02.2026

Віцепрем'єр Кулеба та делегація ЄБРР обговорили підтримку транспортної інфраструктури, зокрема фінансову стійкість "Укрзалізниці"

1 хв читати
Віцепрем'єр Кулеба та делегація ЄБРР обговорили підтримку транспортної інфраструктури, зокрема фінансову стійкість "Укрзалізниці"
Фото: https://t.me/OleksiiKuleba/

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба обговорив із делегацією Європейського банку реконструкції та розвитку спільні інфраструктурні проєкти, підтримку критичної транспортної інфраструктури, зокрема фінансову стійкість "Укрзалізниці".

"Зустрівся із делегацією Європейського банку реконструкції та розвитку на чолі з першим віцепрезидентом ЄБРР Грегорі Лоуренсом Гайєттом та віцепрезидентом Маттео Патроне. Для пана Гайєтта це був перший візит до України", - написав Кулеба у телеграм-каналі у середу.

За його словами, під час зустрічі сторони "обговорили реалізацію спільних інфраструктурних проєктів, підтримку критичної транспортної інфраструктури та подальше розширення співпраці між Україною та ЄБРР. Окрема увага – фінансовій стійкості Укрзалізниці".

Окрім того, як зауважив Кулеба, "продовжуємо роботу з Агентством відновлення: реконструкцію логістичних шляхів, підготовку нових проєктів у межах програми SMART for Ukraine за підтримки ЄБРР, а також розвиток транспортних коридорів – інфраструктури портів Великої Одеси та Дунайського регіону".

Кулеба висловив вдячність ЄБРР за послідовну підтримку України.

Теги: #єбрр #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:46 03.02.2026
У Києві без опалення залишається понад 1100 багатоквартирних будинків, найскладніша ситуація на лівому березі - Кулеба

У Києві без опалення залишається понад 1100 багатоквартирних будинків, найскладніша ситуація на лівому березі - Кулеба

16:50 03.02.2026
Україна отримає додаткове фінансування для "Укренерго" та закупівлі газу – Шмигаль після зустрічі з ЄБРР

Україна отримає додаткове фінансування для "Укренерго" та закупівлі газу – Шмигаль після зустрічі з ЄБРР

09:31 03.02.2026
Росіяни атакували житлову та енергетичну інфраструктуру, у Києві 1100 будинків лишились без опалення – Кулеба

Росіяни атакували житлову та енергетичну інфраструктуру, у Києві 1100 будинків лишились без опалення – Кулеба

17:00 02.02.2026
ЮНІСЕФ передав Україні додаткові 42 генератори – Кулеба

ЮНІСЕФ передав Україні додаткові 42 генератори – Кулеба

16:49 02.02.2026
ЄБРР запускає програму New Horizons для підтримки інновацій в агросекторі України

ЄБРР запускає програму New Horizons для підтримки інновацій в агросекторі України

14:57 01.02.2026
У Києві без тепла залишаються 693 будинки – Кулеба

У Києві без тепла залишаються 693 будинки – Кулеба

10:02 27.01.2026
Україна отримає EUR85 млн гранту через ЄБРР для закупівлі газу - Шмигаль

Україна отримає EUR85 млн гранту через ЄБРР для закупівлі газу - Шмигаль

16:20 23.01.2026
ЄБРР покриє 60% ризику за кредитом Укрсиббанку на $17 млн для Yednist' Group

ЄБРР покриє 60% ризику за кредитом Укрсиббанку на $17 млн для Yednist' Group

15:11 22.01.2026
ЄБРР інвестує $20 млн у заснований українцями сервіс онлайн-вивчення мов Preply

ЄБРР інвестує $20 млн у заснований українцями сервіс онлайн-вивчення мов Preply

18:39 21.01.2026
Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I оголосив про 1-ше закриття на EUR200 млн

Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I оголосив про 1-ше закриття на EUR200 млн

ВАЖЛИВЕ

Перші 100 млн куб. м американського LNG із запланованого на 2026р. 1 млрд куб. м надійшли в Україну – глава "Нафтогазу"

МХП встановила ціну дорозміщення євробондів-2029 на $100 млн на рівні 104,0% від номіналу

Мінфін услід за зниженням облікової ставки НБУ суттєво опустив ставки за гривневими ОВДП

"Метінвест" припинив обговорення з власниками євробондів щодо їх пролонгації та вивчить альтернативні варіанти

Україна у 2025р не виконала 15 індикаторів Ukraine Facility майже на EUR4 млрд – консорціум RRR4U

ОСТАННЄ

Перші 100 млн куб. м американського LNG із запланованого на 2026р. 1 млрд куб. м надійшли в Україну – глава "Нафтогазу"

МХП встановила ціну дорозміщення євробондів-2029 на $100 млн на рівні 104,0% від номіналу

Мінфін услід за зниженням облікової ставки НБУ суттєво опустив ставки за гривневими ОВДП

Чистий прибуток СК "ПЗУ Україна" за 2025р становив 330,9 млн грн

Експорт агропродукції з України у січні 2026р. скоротився на 0,8% на тлі падіння відвантажень олійних – УКАБ

ДПС оштрафувала порушників на ринку побутової техніки на 496 млн грн за підсумками 2025р.

За першу добу підприємці подали 2,7 тис. заявок на "Енергодопомогу ФОП" - Свириденко

Агентство відновлення розпочало реалізацію проєктів по BIM

"Укрнафта" у 2025р. наростила видобуток нафти й газу на 3,39%

Україна завершила сезон цукроваріння-2025, заводи виробили 1,72 млн тонн цукру – "Укрцукор"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА