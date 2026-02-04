Віцепрем'єр Кулеба та делегація ЄБРР обговорили підтримку транспортної інфраструктури, зокрема фінансову стійкість "Укрзалізниці"

Фото: https://t.me/OleksiiKuleba/

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба обговорив із делегацією Європейського банку реконструкції та розвитку спільні інфраструктурні проєкти, підтримку критичної транспортної інфраструктури, зокрема фінансову стійкість "Укрзалізниці".

"Зустрівся із делегацією Європейського банку реконструкції та розвитку на чолі з першим віцепрезидентом ЄБРР Грегорі Лоуренсом Гайєттом та віцепрезидентом Маттео Патроне. Для пана Гайєтта це був перший візит до України", - написав Кулеба у телеграм-каналі у середу.

За його словами, під час зустрічі сторони "обговорили реалізацію спільних інфраструктурних проєктів, підтримку критичної транспортної інфраструктури та подальше розширення співпраці між Україною та ЄБРР. Окрема увага – фінансовій стійкості Укрзалізниці".

Окрім того, як зауважив Кулеба, "продовжуємо роботу з Агентством відновлення: реконструкцію логістичних шляхів, підготовку нових проєктів у межах програми SMART for Ukraine за підтримки ЄБРР, а також розвиток транспортних коридорів – інфраструктури портів Великої Одеси та Дунайського регіону".

Кулеба висловив вдячність ЄБРР за послідовну підтримку України.