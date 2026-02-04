Інтерфакс-Україна
Економіка
10:32 04.02.2026

МХП встановила ціну дорозміщення євробондів-2029 на $100 млн на рівні 104,0% від номіналу

2 хв читати
МХП встановила ціну дорозміщення євробондів-2029 на $100 млн на рівні 104,0% від номіналу

МХП, міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, встановила ціну додаткового розміщення єврооблігацій із погашенням у 2029 році та номінальною ставкою 10,5% річних на $100 млн на рівні 104,000% від номіналу плюс нараховані відсотки з 28 січня.

У біржовому повідомлені у середу компанія нагадала, що це дорозміщення у разі успіху збереже компанії $100 млн внутрішніх коштів, які зберігаються переважно за межами України та можуть бути направлені на майбутні інвестиційні ініціативи групи, включно з капітальними витратами та поточними операційними потребами.

Раніше МХП повідомила, що під час розміщення єврооблігацій-2029 на $450 млн під 10,5% попит перевищив пропозицію у п’ять разів.

Згідно із даними Франкфуртської фондової біржі, нові євробонди-2029 МХП у середу котируються дорожче номіналу – 102,41%.

Лід-менеджером їх випуску виступали JP Morgan та Dragon Capital.

Як повідомлялося, МХП у ранній період оголошеного 15 січня викупу єврооблігацій на $550 млн із погашенням 3 квітня цього року отримала заявки на їх викуп на суму $330,786 млн, або 60,01%.

Тендерна пропозиція щодо викупу остаточно закінчується о 23:59 (за нью-йоркським часом) 12 лютого, а на 18 лютого заплановано викуп всіх єврооблігацій-2026, які ще залишаться в обігу.

Ціну викупу єврооблігацій-2026, які було випущено під 6,95% річних, в тендері було встановлено на рівні номіналу.

МХП - найбільший виробник курятини в Україні. Обробляє 360 тис. га у 12 регіонах України. Займається виробництвом зернових, олії, продуктів м’ясопереробки, які експортує у понад 80 країн.

Виробничі потужності агрохолдингу розташовані в Україні та південно-східній Європі, а також функціонують дочірні підприємства в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС. Виручка МХП за січень-вересень 2025 року збільшилася на 16% – до $2,635 млрд, тоді як чистий прибуток – на 52,5%, до $215 млн.

Теги: #євробонди #мхп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:16 03.02.2026
"Метінвест" припинив обговорення з власниками євробондів щодо їх пролонгації та вивчить альтернативні варіанти

"Метінвест" припинив обговорення з власниками євробондів щодо їх пролонгації та вивчить альтернативні варіанти

12:34 03.02.2026
МХП оголосила довипуск євробондів-2029 під 10,5% на $100 млн

МХП оголосила довипуск євробондів-2029 під 10,5% на $100 млн

14:37 30.01.2026
МХП отримала заявки на викуп $330,8 млн, або 60,1% єврооблігацій-2026

МХП отримала заявки на викуп $330,8 млн, або 60,1% єврооблігацій-2026

14:18 28.01.2026
МХП розмістив новий випуск євробондів-2029 на $450 млн під 10,5%, акції подорожчали на 10,2%

МХП розмістив новий випуск євробондів-2029 на $450 млн під 10,5%, акції подорожчали на 10,2%

12:26 22.01.2026
МХП розміщує євробонди-2029 на $450 млн під 10,5%, акції подорожчали на 3,4%

МХП розміщує євробонди-2029 на $450 млн під 10,5%, акції подорожчали на 3,4%

15:55 15.01.2026
МХП оголосила про план нового випуску євробондів та достроковий викуп євробондів-2026 на $550 млн за номіналом

МХП оголосила про план нового випуску євробондів та достроковий викуп євробондів-2026 на $550 млн за номіналом

09:12 24.11.2025
"Vodafone Україна" на тендері з викупу євробондів на $10,8 млн отримав заявки на $127,14 млн

"Vodafone Україна" на тендері з викупу євробондів на $10,8 млн отримав заявки на $127,14 млн

18:15 14.11.2025
"Vodafone Україна" на тендері з викупу євробондів на $10,8 млн отримав заявок на суму в 8,7 раза більшу

"Vodafone Україна" на тендері з викупу євробондів на $10,8 млн отримав заявок на суму в 8,7 раза більшу

12:14 23.10.2025
"Vodafone Україна" вшосте підвищив ціну чергового викупу євробондів – до 98% номіналу

"Vodafone Україна" вшосте підвищив ціну чергового викупу євробондів – до 98% номіналу

14:28 22.10.2025
Українські акції та євробонди подешевшали після новин про відтермінування американсько-російських переговорів

Українські акції та євробонди подешевшали після новин про відтермінування американсько-російських переговорів

ВАЖЛИВЕ

Перші 100 млн куб. м американського LNG із запланованого на 2026р. 1 млрд куб. м надійшли в Україну – глава "Нафтогазу"

Мінфін услід за зниженням облікової ставки НБУ суттєво опустив ставки за гривневими ОВДП

"Метінвест" припинив обговорення з власниками євробондів щодо їх пролонгації та вивчить альтернативні варіанти

Україна у 2025р не виконала 15 індикаторів Ukraine Facility майже на EUR4 млрд – консорціум RRR4U

Світовий банк спрямує $40 млн для "Укренерго" на відновлення енергосистеми – Шмигаль

ОСТАННЄ

Перші 100 млн куб. м американського LNG із запланованого на 2026р. 1 млрд куб. м надійшли в Україну – глава "Нафтогазу"

Віцепрем'єр Кулеба та делегація ЄБРР обговорили підтримку транспортної інфраструктури, зокрема фінансову стійкість "Укрзалізниці"

Мінфін услід за зниженням облікової ставки НБУ суттєво опустив ставки за гривневими ОВДП

Чистий прибуток СК "ПЗУ Україна" за 2025р становив 330,9 млн грн

Експорт агропродукції з України у січні 2026р. скоротився на 0,8% на тлі падіння відвантажень олійних – УКАБ

ДПС оштрафувала порушників на ринку побутової техніки на 496 млн грн за підсумками 2025р.

Україна отримає додаткове фінансування для "Укренерго" та закупівлі газу – Шмигаль після зустрічі з ЄБРР

За першу добу підприємці подали 2,7 тис. заявок на "Енергодопомогу ФОП" - Свириденко

Агентство відновлення розпочало реалізацію проєктів по BIM

"Укрнафта" у 2025р. наростила видобуток нафти й газу на 3,39%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА