МХП встановила ціну дорозміщення євробондів-2029 на $100 млн на рівні 104,0% від номіналу

МХП, міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, встановила ціну додаткового розміщення єврооблігацій із погашенням у 2029 році та номінальною ставкою 10,5% річних на $100 млн на рівні 104,000% від номіналу плюс нараховані відсотки з 28 січня.

У біржовому повідомлені у середу компанія нагадала, що це дорозміщення у разі успіху збереже компанії $100 млн внутрішніх коштів, які зберігаються переважно за межами України та можуть бути направлені на майбутні інвестиційні ініціативи групи, включно з капітальними витратами та поточними операційними потребами.

Раніше МХП повідомила, що під час розміщення єврооблігацій-2029 на $450 млн під 10,5% попит перевищив пропозицію у п’ять разів.

Згідно із даними Франкфуртської фондової біржі, нові євробонди-2029 МХП у середу котируються дорожче номіналу – 102,41%.

Лід-менеджером їх випуску виступали JP Morgan та Dragon Capital.

Як повідомлялося, МХП у ранній період оголошеного 15 січня викупу єврооблігацій на $550 млн із погашенням 3 квітня цього року отримала заявки на їх викуп на суму $330,786 млн, або 60,01%.

Тендерна пропозиція щодо викупу остаточно закінчується о 23:59 (за нью-йоркським часом) 12 лютого, а на 18 лютого заплановано викуп всіх єврооблігацій-2026, які ще залишаться в обігу.

Ціну викупу єврооблігацій-2026, які було випущено під 6,95% річних, в тендері було встановлено на рівні номіналу.

МХП - найбільший виробник курятини в Україні. Обробляє 360 тис. га у 12 регіонах України. Займається виробництвом зернових, олії, продуктів м’ясопереробки, які експортує у понад 80 країн.

Виробничі потужності агрохолдингу розташовані в Україні та південно-східній Європі, а також функціонують дочірні підприємства в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС. Виручка МХП за січень-вересень 2025 року збільшилася на 16% – до $2,635 млрд, тоді як чистий прибуток – на 52,5%, до $215 млн.