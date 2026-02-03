Мінфін услід за зниженням облікової ставки НБУ суттєво опустив ставки за гривневими ОВДП

Фото: https://www.freepik.com/

Міністерство фінансів, яке два попередні тижні вперше з квітня-2025 потрохи знижувало ставки за гривневими облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), змогло у цей вівторок опустити їх ще суттєвіше завдяки обмеженню пропозиції та зростанню попиту.

Згідно з інформацією Мінфіну на його сайті, ставка розміщення нового випуску воєнних 14-міс. ОВДП склала 15,68% річних, 38-міс. – 16,99-17,0%, тоді як тиждень тому 11-міс. ОВДП були продані під 16,19%, 18-міс. – під 16,91-16,95% та 38-міс. – під 17,30-17,34% річних.

Як повідомлялося, Національний банк України з 30 січня знизив облікову ставку до 15% річних з рівня 15,5%, на якому він тримав її з березня2025 року.

Замість традиційних трьох-чотирьох аукціонів в цей вівторок Мінфін провів тільки два та й ще встановив обмежену пропозицію: відповідно 2 млрд грн та 3 млрд грн за номіналом, тоді як минулого тижня загальна пропозиція складала 9 млрд грн, ще тижнем раніше – 15 млрд грн.

В результаті попит на новий випуск 14-міс. облігацій склав 19,4 млрд грн проти 20,3 млрд грн на двох аукціонах з продажу 11-міс. та 18-міс. тижнем раніше, а на купівлю 38 міс. паперів було подано заявок на 20,3 млрд грн порівняно із 15,2 млрд на попередньому такому аукціоні.

В результаті з 69 заявок на короткі ОВДП Мінфін задовільнив 23, а з 52 на більш довгі – 29 та загалом залучив 5,36 млрд грн порівняно із 9,57 млрд грн тижнем раніше.