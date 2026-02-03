Інтерфакс-Україна
Економіка
19:40 03.02.2026

Чистий прибуток СК "ПЗУ Україна" за 2025р становив 330,9 млн грн

1 хв читати

ПрАТ "Страхова компанія "ПЗУ Україна" (Київ) отримала за 2025 рік чистий прибуток у розмірі 330,931 млн грн, тоді як 2024-й завершило з чистим збитком 21,749 млн грн, повідомляється у проміжних даних страховика, розміщених у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Зазначається, що у 2025 році компанія зібрала 2,884 млрд грн чистих премій, що на 41,9% більше, ніж у 2024 році (2,033 млрд грн),

Підписані премії за рік зросли на 27,7% – до 2,772 млрд грн.

У 2025 році компанія здійснила виплати відшкодувань на 2,739 млрд грн, що на 23,5% більше, ніж у 2024 році. Валовий прибуток за рік становив 145,042 млн грн, тоді як у 2024 році було зафіксувано валовий збиток у розмірі 184,743 млн грн.

Фінансовий результат до оподаткування становив 391,019 тис. грн, витрати на прибуток 60,088 млн грн.

СК "ПЗУ Україна" має підтримку однієї з найбільших страхових груп Центральної та Східної Європи – PZU Group, до складу якої входить материнська компанія ПрАТ "СК ПЗУ Україна" – PZU S.A.

За даними Національного банку України "ПЗУ Україна" займає 11 позицію по зібраним преміям за 9 міс. 2025 року серед non-life страховиків України.

Теги: #прибуток #страхування #пзу_україна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:06 30.01.2026
Кабмін розширює покриття за програмою страхування бізнесу від воєнних ризиків і спрощує подачу заявок - Свириденко

Кабмін розширює покриття за програмою страхування бізнесу від воєнних ризиків і спрощує подачу заявок - Свириденко

14:48 06.01.2026
ЕКА починає прийом онлайн-заяв на часткову компенсацію знищеного війною майна та страхових премій при страхуванні від воєнних ризиків

ЕКА починає прийом онлайн-заяв на часткову компенсацію знищеного війною майна та страхових премій при страхуванні від воєнних ризиків

16:28 22.12.2025
Негативна динаміка укладання договорів за 9 міс. спостерігалася майже в усіх класах страхування - експерт

Негативна динаміка укладання договорів за 9 міс. спостерігалася майже в усіх класах страхування - експерт

16:49 20.12.2025
"Центренерго" планує завершити 2025 рік приблизно з 4,5 млрд грн чистого прибутку – голова наглядової ради

"Центренерго" планує завершити 2025 рік приблизно з 4,5 млрд грн чистого прибутку – голова наглядової ради

16:29 08.12.2025
Концепція довгострокової моделі страхування воєнних ризиків може бути сформована упродовж кількох місяців-голова НБУ

Концепція довгострокової моделі страхування воєнних ризиків може бути сформована упродовж кількох місяців-голова НБУ

16:40 03.12.2025
Рада підняла податок на прибуток банків у 2026р з 25% до 50%

Рада підняла податок на прибуток банків у 2026р з 25% до 50%

15:42 28.11.2025
"Нова пошта" за 9 міс.-2025 збільшила консолідований чистий прибуток на 35,1%

"Нова пошта" за 9 міс.-2025 збільшила консолідований чистий прибуток на 35,1%

21:18 21.11.2025
Чистий прибуток банків України за 9 міс.-2025 року зріс на 1,9% – до 119,4 млрд грн

Чистий прибуток банків України за 9 міс.-2025 року зріс на 1,9% – до 119,4 млрд грн

19:56 19.11.2025
ЕКА у жовтні підтримало експорт українських компаній майже на 446,4 млн грн

ЕКА у жовтні підтримало експорт українських компаній майже на 446,4 млн грн

20:35 11.11.2025
Райффайзен Банк планує направити й другу половину чистого прибутку за 2024р у резервний фонд

Райффайзен Банк планує направити й другу половину чистого прибутку за 2024р у резервний фонд

ВАЖЛИВЕ

Перші 100 млн куб. м американського LNG із запланованого на 2026р. 1 млрд куб. м надійшли в Україну – глава "Нафтогазу"

МХП встановила ціну дорозміщення євробондів-2029 на $100 млн на рівні 104,0% від номіналу

Мінфін услід за зниженням облікової ставки НБУ суттєво опустив ставки за гривневими ОВДП

"Метінвест" припинив обговорення з власниками євробондів щодо їх пролонгації та вивчить альтернативні варіанти

Україна у 2025р не виконала 15 індикаторів Ukraine Facility майже на EUR4 млрд – консорціум RRR4U

ОСТАННЄ

Перші 100 млн куб. м американського LNG із запланованого на 2026р. 1 млрд куб. м надійшли в Україну – глава "Нафтогазу"

Віцепрем'єр Кулеба та делегація ЄБРР обговорили підтримку транспортної інфраструктури, зокрема фінансову стійкість "Укрзалізниці"

МХП встановила ціну дорозміщення євробондів-2029 на $100 млн на рівні 104,0% від номіналу

Мінфін услід за зниженням облікової ставки НБУ суттєво опустив ставки за гривневими ОВДП

Експорт агропродукції з України у січні 2026р. скоротився на 0,8% на тлі падіння відвантажень олійних – УКАБ

ДПС оштрафувала порушників на ринку побутової техніки на 496 млн грн за підсумками 2025р.

Україна отримає додаткове фінансування для "Укренерго" та закупівлі газу – Шмигаль після зустрічі з ЄБРР

За першу добу підприємці подали 2,7 тис. заявок на "Енергодопомогу ФОП" - Свириденко

Агентство відновлення розпочало реалізацію проєктів по BIM

"Укрнафта" у 2025р. наростила видобуток нафти й газу на 3,39%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА