Чистий прибуток СК "ПЗУ Україна" за 2025р становив 330,9 млн грн

ПрАТ "Страхова компанія "ПЗУ Україна" (Київ) отримала за 2025 рік чистий прибуток у розмірі 330,931 млн грн, тоді як 2024-й завершило з чистим збитком 21,749 млн грн, повідомляється у проміжних даних страховика, розміщених у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Зазначається, що у 2025 році компанія зібрала 2,884 млрд грн чистих премій, що на 41,9% більше, ніж у 2024 році (2,033 млрд грн),

Підписані премії за рік зросли на 27,7% – до 2,772 млрд грн.

У 2025 році компанія здійснила виплати відшкодувань на 2,739 млрд грн, що на 23,5% більше, ніж у 2024 році. Валовий прибуток за рік становив 145,042 млн грн, тоді як у 2024 році було зафіксувано валовий збиток у розмірі 184,743 млн грн.

Фінансовий результат до оподаткування становив 391,019 тис. грн, витрати на прибуток 60,088 млн грн.

СК "ПЗУ Україна" має підтримку однієї з найбільших страхових груп Центральної та Східної Європи – PZU Group, до складу якої входить материнська компанія ПрАТ "СК ПЗУ Україна" – PZU S.A.

За даними Національного банку України "ПЗУ Україна" займає 11 позицію по зібраним преміям за 9 міс. 2025 року серед non-life страховиків України.