Експорт агропродукції з України у січні 2026р. скоротився на 0,8% на тлі падіння відвантажень олійних – УКАБ

Україна у січні 2026 року експортувала 5,0 млн тонн продукції агропромислового комплексу (АПК), що на 0,8% менше за показник попереднього місяця, повідомив Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

За даними аналітиків, у перший місяць року спостерігалося зростання обсягів експорту лише у сегменті зернових, тоді як за всіма іншими видами продукції зафіксовано зниження. Основною експортною позицією наразі залишається кукурудза.

У структурі експорту продукції АПК у січні 2026 року, за інформацією експертів, зернові культури зросли на 13% проти попереднього місяця і становили 3,4 млн тонн (кукурудза – 83%, пшениця – 16%), олійні культури скоротилися на 32% до 351,7 тис. тонн (соя – 63%, ріпак – 35% та соняшник – 1%), рослинні олії — на 6% до 479,7 тис. тонн (соняшникова олія – 82%, ріпакова – 10% та соєва – 7%), макухи після вилучення рослинних олій — на 32%, до 411,0 тис. тонн (соняшникова – 73%, соєва – 27%), інші види агропромислової продукції — на 15%, до 349,9 тис. тонн.