Економіка
17:38 03.02.2026

ДПС оштрафувала порушників на ринку побутової техніки на 496 млн грн за підсумками 2025р.

Державна податкова служба (ДПС) України за минулий рік провела понад 4,8 тис. фактичних перевірок на ринку побутової техніки та електроніки що призвело до нарахування 496 млн грн штрафів, повідомляє ДПС з посиланням на слова в.о. очільника установи Лесю Карнаух.

Згідно з оприлюдненою інформацією, майже 70% перевірок супроводжувалися хронометражем господарських операцій для виявлення порушень. У першій декаді січня 2026 року податківці здійснили 149 контрольних закупок під час яких було зафіксовано лише шість випадків невидачі фіскальних чеків. За словами очільниці відомства, такі результати свідчать про поступове розширення легального сегмента ринку та зростання податкової культури після налагодження діалогу з бізнесом.

Офіційні виторги від реалізації техніки та електроніки за чотири останні місяці 2025 року продемонстрували зростання на 53,4%, або на 8,2 млрд грн. Зокрема, обсяг продажів збільшився з 15,3 млрд грн у вересні до 23,5 млрд грн у грудні минулого року. Кількість виданих фіскальних чеків у грудні сягнула 8,2 млн штук, що на 1,6 млн більше порівняно з вересневим показником.

Середня сума одного розрахункового документа за цей період також зросла на 24% та склала 2,9 тис. грн.

Як зауважили у ДПС, податкова ефективність галузі також демонструвала позитивну динаміку, оскільки навантаження з ПДВ у грудні зросло до 3,02% порівняно з 2,94% у листопаді. Показник навантаження з податку на прибуток за три квартали 2025 року склав 1% проти 0,98% у 2024 році.

Крім того, попри стабільну кількість офіційно оформлених працівників (на рівні 32 тис. осіб), середня заробітна плата в секторі суттєво зросла: з вересня по листопад 2025 року середній рівень оплати праці у галузі збільшився з 24,5 тис. грн до 28,6 тис. грн.

Наразі в Україні зареєстровано 46 тис. суб’єктів господарювання які займаються оптовою та роздрібною торгівлею побутовою технікою та електронікою. У грудні минулого року 6,2 тис. із них проводили розрахункові операції з використанням РРО або ПРРО.

