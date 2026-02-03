Україна отримає додаткове фінансування для "Укренерго" та закупівлі газу – Шмигаль після зустрічі з ЄБРР

Україна отримає нове фінансування в енергосекторі, зокрема, EUR90 млн кредиту для НЕК "Укренерго" та EUR160 млн на закупівлю газу, які будуть перерозподілені з інших проєктів, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами зустрічі з першим віцепрезидентом ЄБРР Грегорі Гайєттом за участі представників українських державних енергокомпаній.

"Разом із ключовими партнерами готуємо до підписання нові проєкти у державному секторі, зокрема, кредит у розмірі EUR90 млн для "Укренерго", а також рішення щодо тимчасового перерозподілу EUR160 млн для закупівлі природного газу", – написав Шмигаль у Телеграм у вівторок.

Глава Міненерго додав, що співпраця з ЄБРР в енергетичному секторі налічує 13 проєктів, серед яких: підтримка газовидобутку; відновлення електромереж та гідроелектростанцій; посилення ядерної безпеки.

За його словами, під час зустрічі обговорювався кожен з напрямків, а також ситуація в енергосистемі України в цілому та наслідки сьогоднішньої російської атаки, яка позбавила нашу країну частини електрогенерації.

Як зазначив Шмигаль, окрема увага приділялася питанням захисту інфраструктури та необхідних ресурсів для відновлення, а також темі імпорту газу для забезпечення потреб цієї та наступної зими.

Він вказав, що раніше виділені ЄБРР EUR500 млн НАК "Нафтогаз України" на закупівлю газу та додаткових EUR85 млн від Норвегії дали змогу сформувати необхідні обсяги ресурсу.

Раніше повідомлялося, що Світовий банк спрямує $40 млн НЕК "Укренерго" для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення енергсистеми після атак РФ, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами розмови з керівною директоркою СБ з питань операційної діяльності Анною Б’єрде.