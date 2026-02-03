Інтерфакс-Україна
Економіка
16:37 03.02.2026

За першу добу підприємці подали 2,7 тис. заявок на "Енергодопомогу ФОП" - Свириденко

1 хв читати
За першу добу підприємці подали 2,7 тис. заявок на "Енергодопомогу ФОП" - Свириденко

За першу добу підприємці вже подали 2,7 тис. заявок на "Енергодопомогу ФОП", ще понад 9 тис. заявок - в процесі оформлення, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Одноразову безповоротну фінансову допомогу до 15 тис. грн можуть отримати ФОПи 2-3 груп, які працюють у соціально важливих сферах і забезпечують людей ліками, продуктами та іншими базовими послугами", - нагадала Свириденко в телеграм-каналі.

Зазначається, що кошти можна спрямувати на придбання або ремонт генераторів та іншого енергообладнання, пальне для генераторів або оплату електроенергії для автономної роботи під час відключень.

Подання заявок відбувається онлайн через портал "Дія": https://diia.gov.ua/services/dopomoha-fop-na-enerhostiikist 

Теги: #енергодопомога_фоп #заявки

