Агентство відновлення розпочало реалізацію проєктів по BIM

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України розпочало реалізацію проєктів з використанням будівельного інформаційного моделювання (BIM-технології), повідомив заступник Агентства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Комендант.

"Агентство реалізує першу повноцінну BIM-модель на прикладі реконструкції автомобільного пункту пропуску "Ягодин". Вимогу BIM було прописано в умовах тендеру", - повідомив він агентству "Інтерфакс-Україна".

У майбутньому метою агентства є розробляти з BIM всі проєкти будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів.

"Ми вже відібрали від служб відновлення близько десяти проєктів різного направлення. Це і лінійні об’єкти, і цивільне будівництво, і комплекси зважування у русі... Плануємо з ними стартувати в цьому році. Кількість проєктів залежитиме від фінансування", - повідомив він.

Як повідомлялося, у липні 2022 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні та за основу законопроєкт №6383, що передбачає впровадження BIM-технологій на всіх етапах життєвого циклу об’єктів будівництва.