"Укрнафта" у 2025р. наростила видобуток нафти й газу на 3,39%

АТ "Укрнафта" за підсумками 2025 року пробурила 25 нових свердловин і наростила видобуток нафти й газу у нафтовому еквіваленті на 3,39% порівняно з 2024 роком.

"Нове буріння, інтенсифікації та інші проведені заходи сукупно дали змогу наростити видобуток "Укрнафти" у 2025 році на 3,39% у нафтовому еквіваленті порівняно з 2024 роком. Зокрема, видобуток нафти зріс на 3,77%, видобуток газу - на 2,86%", - повідомили у пресрелізі компанії у вівторок.

У 2025 році компанія пробурила 25 нових свердловин, що становило 150% до 2024 року, коли було пробурено 10 свердловин, і стало рекордним показником за останні роки.

"Із них сім свердловин зведено власними силами компанії, що свідчить про зростання внутрішніх виробничих спроможностей", - доповнили в коапанії.

Як стверджують в "Укрнафті", обсяги буріння почали стабільно зростати після переходу компанії під державне управління. До 2023 року темпи нового буріння залишалися мінімальними — в середньому одна-дві свердловини на рік.

"Фактично, у 2025 році збудовано стільки ж свердловин, як за весь період 2015–2022 роки. Паралельно зростають і обсяги буріння власними силами компанії", - зазначили в компанії.

Зокрема, у 2023 році було пробурено 6 188 м, у 2024-му – 11 082 м (+79%), в 2025-му – 18 994 м (+71%).

"Ми нарощуємо буріння в межах наявних спецдозволів і водночас відновлюємо власні бурові потужності. Це дає змогу системно збільшувати обсяги робіт і зменшувати залежність від зовнішніх підрядників", —заявив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

Наголошується, що окремим фокусом уваги для "Укрнафти" є підвищення ефективності будівництва свердловин.

"Оновлено підхід до облаштування бурових майданчиків і під’їзних шляхів; продовжуємо заміну застарілої логістичної техніки. У результаті час монтажно-демонтажних робіт скорочено на 24% — до 10 днів економії на будівництві однієї свердловини та зменшено кількість задіяної техніки", - констатували в компанії.

АТ "Укрнафта" — найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК — UKRNAFTA. На балансі підприємства перебувають 1807 нафтових та 164 газових видобувних свердловин.

У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", які реалізують юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.