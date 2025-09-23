Інтерфакс-Україна
Економіка
14:43 23.09.2025

"Укрнафта" має в пайплайні понад EUR400 МВт генерації та залучила під це EUR400 млн зовнішніх коштів – топменеджер

3 хв читати
"Укрнафта" має в пайплайні понад EUR400 МВт генерації та залучила під це EUR400 млн зовнішніх коштів – топменеджер

ПАТ "Укрнафта" має в пайплайні понад 400 МВт нової генерації, здебільшого газової, для будівництва яких вже залучила EUR150 млн грантових коштів, а також EUR250 млн кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку, повідомив директор департаменту сталого розвитку та нефінансової звітності компанії Олександр Грибан.

"Для того, щоб газ компанії був не просто комодіті, а перетворився на додану вартість, нами було прийнято стратегічне рішення про розвиток портфелю генерації, який сьогодні в пайплайні становить вже більше 400 МВт", – сказав Грибан під час X Business&Legal Energy Forum, який проходить зараз у Києві.

За його словами, це здебільшого газова генерація, оскільки компанія має газ та хоче його капіталізувати. Крім того, вона вбачає за необхідність розвивати балансуючі потужності на заміну втраченим через дії РФ. Грибан зазначив, що втрата кількох ГВт балансуючих потужностей стримує розвиток ВДЕ.

"Оскільки основні кошти компанії скеровуються у профільну діяльність, нами буда поставлена задача по залученню міжнародних коштів. Маємо непогані успіхи – це EUR150 млн грантів та EUR240 млн кредиту від ЄБРР саме на розвиток газової генерації", – зазначив директор департаменту.

Грибан уточнив, що йдеться про газопоршневі установки, т.з. розподілену генерацію, яка дозволяє підтримувати регіони, в тому числі прифронтові, а також "флагманський великий проєкт першої в історії України парогазової ТЕЦ комбінованого циклу на поєднанні газової і парової турбіни".

Директор департаменту наголосив, що залучення міжнародних коштів було приводом для трансформації компанії у відповідності до норм ESG (Environmental, Social, Governance).

Як повідомлялося, у липні 2025 року ПАТ "Укрнафта" на полях URC-2025 підписала кредитну угоду з ЄБРР на EUR160 млн для реалізації енергетичних проєктів. Перед цим, у травні 2025 року, ЄБРР повідомив про проєкт, який передбачає надання "Укрнафті" кредиту під державну гарантію для фінансування будівництва теплоелектростанції комбінованого циклу орієнтовною загальною потужністю до 250 МВт у Дніпропетровській області.

ТЕС буде здатна забезпечити електроенергією й теплом населення, а також генерувати пару для технологічних процесів індустріальних підприємств. На одній із панельних сесій перед відкриттям URC-2025 т.в.о. директора компанії Юрій Ткачук повідомив, що "Укрнафта" реалізує шість проєктів газопоршневих та газотурбінних установок на 420 МВт і планує побудувати систему CCHP (Combined Cooling, Heating, and Power, тобто виробництво е/е, тепла та холоду з одного джерела – ІФ-У) на 250 МВт.

Раніше, у січні, голова наглядової ради "Укрнафти" Данкан Найтінгейл сказав агентству "Інтерфакс-Україна", що компанія працює над реалізацією проєктів з генерації енергії з власного газу загальною потужністю до 370 МВт.

"Укрнафта" та ЄБРР на початку грудня 2024 року підписали першу кредитну угоду на EUR80 млн під державну гарантію, яка має на меті постачання та встановлення газових розподілених електростанцій і когенераційних потужностей у різних областях України.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 662 АЗК. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач". Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

Теги: #вде #енергетика #укрнафта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:08 23.09.2025
ДТЕК та американська Fluence побудують найбільший у Польщі об'єкт зберігання енергії на 133 МВт

ДТЕК та американська Fluence побудують найбільший у Польщі об'єкт зберігання енергії на 133 МВт

13:40 23.09.2025
Будапешт відмовляється припинити закупівлі російської нафти, незважаючи на вимогу Трампа

Будапешт відмовляється припинити закупівлі російської нафти, незважаючи на вимогу Трампа

11:01 23.09.2025
Безробітний з Хмельницького коригував ворожі атаки по аеродромах та енергооб’єктах

Безробітний з Хмельницького коригував ворожі атаки по аеродромах та енергооб’єктах

21:46 22.09.2025
Сибіга: Війна Росії довела, що всі енергетичні питання є питаннями безпеки

Сибіга: Війна Росії довела, що всі енергетичні питання є питаннями безпеки

13:10 18.09.2025
"Укрнафта" ребрендувала вісім колишніх АЗК Shell у Київській області

"Укрнафта" ребрендувала вісім колишніх АЗК Shell у Київській області

10:32 18.09.2025
Українська AI-платформа дозволяє комерційним будівлям знизити енергоспоживання до 20%

Українська AI-платформа дозволяє комерційним будівлям знизити енергоспоживання до 20%

15:53 16.09.2025
Кабмін виділив 630 млн грн на захист підстанцій "Запоріжжяобленерго" - Свириденко

Кабмін виділив 630 млн грн на захист підстанцій "Запоріжжяобленерго" - Свириденко

18:59 10.09.2025
"Укрнафта" першою у нафтогазовій галузі України отримала сертифікат ISO 29001

"Укрнафта" першою у нафтогазовій галузі України отримала сертифікат ISO 29001

17:19 10.09.2025
НКРЕКП здійснює попереднє дослідження щодо можливих зловживань на оптовому енергоринку у серпні-вересні 2025р.

НКРЕКП здійснює попереднє дослідження щодо можливих зловживань на оптовому енергоринку у серпні-вересні 2025р.

18:58 09.09.2025
Eurocape Lviv планує побудувати ВЕС 100 МВт у Львівській області - директор

Eurocape Lviv планує побудувати ВЕС 100 МВт у Львівській області - директор

ВАЖЛИВЕ

Кілька членів КМП вважають занадто оптимістичною траєкторію облікової 14,5% наприкінці 2025р та 12,5% наприкінці 2026р

Зростання реального ВВП України у II кв.-2025 сповільнилося до 0,8%

Україна бачить нову 4-річну програму з МВФ частиною пакета фінансування на $150-170 млрд – міністр фінансів

ФРС знизила базову ставку вперше з грудня - на 25 б.п., як і очікувалося

Гендиректор "Укрпошти" спростував інформацію про загрозу дефолту компанії

ОСТАННЄ

Курорт GORO Mountain Resort відкрив представництво в Києві

Словаччина та Польща наполягатимуть на створенні спецфонду для захисту своїх фермерів від української агропродукції

Кулеба: проєкт з закупівлі 20 електропоїздів корейського виробництва буде реалізовано через відкритий тендер

NovaPay погасив 2-річні облігації серії "С" на 100 млн грн

Скасування експортного мита на сою та ріпак посилить невизначеність ринку - аналітики

"Агротрейд" хоче посилити бізнес-модель за рахунок релокації земельного банку

Швейцарія виділить 30 млн франків на програму "Конкурентоспроможність для відновлення України 2026-2030"

Валютні інтервенції НБУ зросли за тиждень майже в 1,5 рази, але на 20% менше минулорічних

Уряд передав Нацбанку в управління від НКЦПФР 25% держчастку Нацдепозитарію

Ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України за 20 днів вересня зменшився на 27,8%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА