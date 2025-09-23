"Укрнафта" має в пайплайні понад EUR400 МВт генерації та залучила під це EUR400 млн зовнішніх коштів – топменеджер

ПАТ "Укрнафта" має в пайплайні понад 400 МВт нової генерації, здебільшого газової, для будівництва яких вже залучила EUR150 млн грантових коштів, а також EUR250 млн кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку, повідомив директор департаменту сталого розвитку та нефінансової звітності компанії Олександр Грибан.

"Для того, щоб газ компанії був не просто комодіті, а перетворився на додану вартість, нами було прийнято стратегічне рішення про розвиток портфелю генерації, який сьогодні в пайплайні становить вже більше 400 МВт", – сказав Грибан під час X Business&Legal Energy Forum, який проходить зараз у Києві.

За його словами, це здебільшого газова генерація, оскільки компанія має газ та хоче його капіталізувати. Крім того, вона вбачає за необхідність розвивати балансуючі потужності на заміну втраченим через дії РФ. Грибан зазначив, що втрата кількох ГВт балансуючих потужностей стримує розвиток ВДЕ.

"Оскільки основні кошти компанії скеровуються у профільну діяльність, нами буда поставлена задача по залученню міжнародних коштів. Маємо непогані успіхи – це EUR150 млн грантів та EUR240 млн кредиту від ЄБРР саме на розвиток газової генерації", – зазначив директор департаменту.

Грибан уточнив, що йдеться про газопоршневі установки, т.з. розподілену генерацію, яка дозволяє підтримувати регіони, в тому числі прифронтові, а також "флагманський великий проєкт першої в історії України парогазової ТЕЦ комбінованого циклу на поєднанні газової і парової турбіни".

Директор департаменту наголосив, що залучення міжнародних коштів було приводом для трансформації компанії у відповідності до норм ESG (Environmental, Social, Governance).

Як повідомлялося, у липні 2025 року ПАТ "Укрнафта" на полях URC-2025 підписала кредитну угоду з ЄБРР на EUR160 млн для реалізації енергетичних проєктів. Перед цим, у травні 2025 року, ЄБРР повідомив про проєкт, який передбачає надання "Укрнафті" кредиту під державну гарантію для фінансування будівництва теплоелектростанції комбінованого циклу орієнтовною загальною потужністю до 250 МВт у Дніпропетровській області.

ТЕС буде здатна забезпечити електроенергією й теплом населення, а також генерувати пару для технологічних процесів індустріальних підприємств. На одній із панельних сесій перед відкриттям URC-2025 т.в.о. директора компанії Юрій Ткачук повідомив, що "Укрнафта" реалізує шість проєктів газопоршневих та газотурбінних установок на 420 МВт і планує побудувати систему CCHP (Combined Cooling, Heating, and Power, тобто виробництво е/е, тепла та холоду з одного джерела – ІФ-У) на 250 МВт.

Раніше, у січні, голова наглядової ради "Укрнафти" Данкан Найтінгейл сказав агентству "Інтерфакс-Україна", що компанія працює над реалізацією проєктів з генерації енергії з власного газу загальною потужністю до 370 МВт.

"Укрнафта" та ЄБРР на початку грудня 2024 року підписали першу кредитну угоду на EUR80 млн під державну гарантію, яка має на меті постачання та встановлення газових розподілених електростанцій і когенераційних потужностей у різних областях України.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 662 АЗК. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач". Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.