Інтерфакс-Україна
Економіка
08:49 17.09.2025

Спрощений порядок приєднання електроустановок до мереж необхідно продовжити на 2026р – дослідження АММУ

3 хв читати
Спрощений порядок приєднання електроустановок до мереж необхідно продовжити на 2026р – дослідження АММУ

Спрощений порядок приєднання об'єктів нової розподіленої генерації до електричних, газорозподільних та теплових мереж має бути продовжений на 2026 рік з одночасним зниженням технічних вимог до ємності установок зберігання енергії (УЗЕ) для їх інтеграції з СЕС і ВЕС.

Така рекомендація надана у дослідженні "Посилення енергетичної стійкості громад шляхом впровадження розподіленої генерації в Україні" Асоціації малих міст України (АММУ), яку презентувала її співавторка та голова Всеукраїнської Агенції інвестицій та сталого розвитку Юлія Усенко в пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

"Ми намагалися знайти основні бар'єри, що стримують розвиток проєктів розподіленої генерації в Україні і так само спробували напрацювати рекомендовані рішення, які дозволять відповідні перепони усунути", - сказала вона.

В числі ключових регуляторних бар'єрів, які треба усунути, автори документу назвали також необхідність подовження податкових пільг на імпортне обладнання для розподіленої генерації з розширенням їх переліку для ВЕС, спрощення дозвільних процедур для встановлення дахових СЕС, а також спрощення зміни цільового призначення земельних ділянок у разі відсутності містобудівної документації на місцевому рівні та для розміщення накопичувачів енергії.

Окрім того, автори дослідження вважають за необхідне переглянути критерії класифікації малих систем розподілу (МСР) та умови їх ліцензування з метою розвитку МСР і мікромереж, звільнити об’єкти газової розподіленої генерації від вимог щодо створення обов'язкових резервів палива та створити сприятливіші умови для активних споживачів, зокрема, щодо безперешкодного продажу надлишків електроенергії та участі в агрегованих групах.

Своєю чергою, серед фінансових бар'єрів для будівництва нових об'єктів розподіленої генерації автори документу назвали дефіцит бюджетного фінансування, високу вартість кредитів комерційних банків, а також відсутність дієвих державних механізмів страхування військових ризиків для розподіленої генерації.

Серед запропонованих рішень для усунення фінансових бар'єрів названі, зокрема, розробка змішаних моделей фінансування проєктів, використання механізму консолідованих облігацій з подальшою розробкою та адаптацією до муніципальних проєктів (на зразок BGK Climate Bonds), запровадження системи страхування воєнних ризиків зі створенням спеціального страхового фонду та поширення успішної практики застосування механізму ЕСКО-контрактів для проєктів розподіленої генерації.

Водночас серед організаційних бар'єрів у дослідженні названі, зокрема, брак кваліфікованих фахівців з недостатньою інституційною спроможністю громад щодо муніципального енергетичного планування та адміністративні ускладнення з боку операторів електричних і газових мереж під час взаємодії із замовниками приєднання. Серед технічних бар'єрів – застаріла мережева інфраструктура, не розрахована на інтеграцію великої кількості малих генеруючих установок, а також радіальний принцип побудови мереж (0,4 кВ), що не дозволяє ефективно керувати двонаправленими потоками потужності

Вказане дослідження містить також аналіз сучасного стану розподіленої генерації в Україні, аналіз ефективності застосування різних технологій генеруючих установок, оцінку потенціалу для впровадження розподіленої генерації у різних регіонах України та Дорожню карту для подальшого її розвитку.

 

Теги: #регулювання #електроустановки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:22 27.03.2025
Рада прийняла закон про покращення умов надомної та дистанційної роботи

Рада прийняла закон про покращення умов надомної та дистанційної роботи

19:04 28.01.2025
Профільний комітет погодився із пропозиціями МОЗу щодо врегулювання фармринку

Профільний комітет погодився із пропозиціями МОЗу щодо врегулювання фармринку

21:09 22.01.2025
Вміст нікотину в паучах потрібно врегулювати на законодавчому рівні

Вміст нікотину в паучах потрібно врегулювати на законодавчому рівні

20:01 15.01.2025
НКЕК вжила заходів із забезпечення випробування 5G компанією lifecell

НКЕК вжила заходів із забезпечення випробування 5G компанією lifecell

22:01 14.01.2025
Кабмін підготував законопроєкт про електронне адміністрування реалізації пального та етилового спирту

Кабмін підготував законопроєкт про електронне адміністрування реалізації пального та етилового спирту

14:53 05.12.2024
Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про регулювання обігу харчових добавок і БАДів

Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про регулювання обігу харчових добавок і БАДів

19:11 01.08.2024
Закон ЄС про штучний інтелект набув чинності

Закон ЄС про штучний інтелект набув чинності

19:10 21.05.2024
"Київстар" закликав встановити чіткі дати скасування підвищувальних спектральних коефіцієнтів

"Київстар" закликав встановити чіткі дати скасування підвищувальних спектральних коефіцієнтів

09:43 29.04.2024
У Мінкультури очікують саморегулювання від медійної спільноти

У Мінкультури очікують саморегулювання від медійної спільноти

02:46 20.03.2024
НБУ вніс зміни до деяких нормативно-правових актів щодо захисту прав споживачів фінпослуг

НБУ вніс зміни до деяких нормативно-правових актів щодо захисту прав споживачів фінпослуг

ВАЖЛИВЕ

Гендиректор "Укрпошти" спростував інформацію про загрозу дефолту компанії

Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення на 51,5% фінансування Мінветеранів

Міністр фінансів України оцінює дефіцит фінансування на 2026р у EUR16 млрд

"Метінвест" завершив I півріччя зі збитком $58 млн, EBITDA знизилось на 49%

МХП у II кв.-2025 збільшила чистий прибуток на 48%

ОСТАННЄ

Україна отримає $88 млн від Японії через Світовий банк на підтримку приватного сектору

Уряд Швейцарії виділив CHF76 млн на проєкти відновлення у сфері залізничної інфраструктури та житлового фонду

Гендиректор "Укрпошти" спростував інформацію про загрозу дефолту компанії

Кількість ввезених в Україну електромобілів та їх митна вартість у серпні подвоїлись

Концесія порту "Чорноморськ" зацікавила понад 40 міжнародних портових операторів та інвесторів – Мінрозвитку

Проєкт держбюджету-2026 передбачає 7 млрд грн на держпрограму "єВідновлення"

Кабмін виділив 630 млн грн на захист підстанцій "Запоріжжяобленерго" - Свириденко

Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення фінансування Мінкультури на 41,9%

Перший магазин Worldbox в Україні відкривається в ізмаїльському ТЦ Pokrovsky

Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення на 51,5% фінансування Мінветеранів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА