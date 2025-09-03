Інтерфакс-Україна
Економіка
13:57 03.09.2025

НБУ вивчає питання переходу на євро, проте курсоутворюючою валютою для України залишається долар

2 хв читати
НБУ вивчає питання переходу на євро, проте курсоутворюючою валютою для України залишається долар

Національний банк України (НБУ) наразі зберігає долар США як основну курсоутворюючу валюту, проте вивчає питання можливих змін у зв’язку з посиленням економічних і фінансових зв’язків з Європейським Союзом, повідомив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Якщо говорити про курсоутворюючу валюту, то в нас нею залишається долар США. На сьогодні фокус на ньому все ще переважає, незважаючи на всі ці структурні зміни. Водночас ми вивчаємо це питання, і я думаю, що певні зміни мають відбутися, коли буде необхідність", – сказав він.

"Особливо у контексті нашої євроінтеграції і того, що рано чи пізно більшість своїх зовнішніх показників ми будемо змушені перевести саме в євро", – додав перший заступник голови Нацбанку.

За його словами, історично в Україні фокус на курсі гривня-долар завжди був набагато сильніший, ніж на євро, водночас від початку повномасштабної війни торгівельні, економічні, фінансові зв'язки з Європейським Союзом суттєво посилилися: більша частина імпорту йде з ЄС та інших країн Європи, і міжнародна допомога, особливо протягом цього та минулого років, надходить насамперед в євро.

"Цей чинник зумовлює зміни і у структурі наших міжнародних резервів, оскільки кошти, які акумулює уряд на своїх рахунках в євро, теж включаються до них", – зауважив представник центробанку.

Ніколайчук зазначив, що протягом останніх років НБУ вже почав робити перші зміни – публікувати платіжний баланс та міжнародні резерви не тільки в доларах, але й у євро та гривні, показувати резерви у євро.

"Тобто питання ми активно вивчаємо, але сказати, що в нас є чіткий план, що завтра чи до кінця року ми плануємо змінити курсоутворюючу валюту, я поки не можу. Додам, що курсоутворююча валюта має бути одна, поки це долар", – підсумував перший заступник голови Нацбанку.

Він також звернув увагу, що послаблення долара на міжнародному ринку цього року частково підвищило конкурентоспроможність українських експортерів.

Водночас, як зазначив Ніколайчук, істотного впливу на торговельний баланс від змін валютних курсів не очікується.

Як повідомлялося, на 1 серпня цього року частка доларових активів у резервах скоротилася до 73,5% з 77,9% місяць тому, 82,7% – два місяці тому та 89,9% – рік тому. Одночасно частка євро зросла до 17,5% з 13,9% на початку липня та з 10,1% – на початку червня цього року та 2,5% – рік тому.

Теги: #валюта #нбу #ніколайчук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:12 03.09.2025
НБУ лобіює внесення РФ до "сірого списку" ЄС

НБУ лобіює внесення РФ до "сірого списку" ЄС

13:45 03.09.2025
Україні вдасться уникнути рецесійних явищ та мати прискорене зростання після війни, вважають у НБУ

Україні вдасться уникнути рецесійних явищ та мати прискорене зростання після війни, вважають у НБУ

12:03 02.09.2025
Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

12:00 02.09.2025
Ми інвестиційних порад не даємо. Крім того, що варто довіряти політиці НБУ і національній валюті – Ніколайчук

Ми інвестиційних порад не даємо. Крім того, що варто довіряти політиці НБУ і національній валюті – Ніколайчук

11:32 02.09.2025
Передумови до повернення 14-денних депосертифікатів поки відсутні – 1-й заступник голови НБУ

Передумови до повернення 14-денних депосертифікатів поки відсутні – 1-й заступник голови НБУ

11:17 02.09.2025
Потенціал ринку ОВДП для фінансування дефіциту вимірюється парою сотень мільярдів гривень – 1-й заступник голови НБУ

Потенціал ринку ОВДП для фінансування дефіциту вимірюється парою сотень мільярдів гривень – 1-й заступник голови НБУ

10:53 02.09.2025
Нацбанк очікує передання йому держчастки в Нацдепозитарії в найближчі місяці

Нацбанк очікує передання йому держчастки в Нацдепозитарії в найближчі місяці

10:45 02.09.2025
У НБУ очікують на сезонне зростання попиту на валюту, але менше рівнів минулого року – 1-й заступник голови

У НБУ очікують на сезонне зростання попиту на валюту, але менше рівнів минулого року – 1-й заступник голови

10:42 02.09.2025
Необхідність перегляду стрес-тестів через погіршення макропрогнозу відсутня – 1-й заступник голови НБУ

Необхідність перегляду стрес-тестів через погіршення макропрогнозу відсутня – 1-й заступник голови НБУ

10:26 02.09.2025
НБУ бачить з $65 млрд необхідного міжнародного фінансування на 2026-2027рр підтвердженими близько третини

НБУ бачить з $65 млрд необхідного міжнародного фінансування на 2026-2027рр підтвердженими близько третини

ВАЖЛИВЕ

Україні вдасться уникнути рецесійних явищ та мати прискорене зростання після війни, вважають у НБУ

CreditKasa, CreditPlus, My Credit, "Є Гроші" та "ШвидкоГроші" отримали найбільше доходу від фінпослуг у І пів.-2025

Зеленський підписав закон про запровадження 10% мита на експорт насіння сої та ріпаку

НБУ бачить з $65 млрд необхідного міжнародного фінансування на 2026-2027рр підтвердженими близько третини

Нова програма з МВФ має більше фокусуватися на відновленні економіки та євроінтеграції – 1-й заступник голови НБУ

ОСТАННЄ

Уряд за липень компенсує 135,9 млн грн за придбану аграріями вітчизняні с/г техніку та обладнання

Експортні квоти на вершкове масло не вичерпані, внутрішній попит не активізувався

Обсяг виплаченого нацкешбеку зріс на 3,5% у липні

Затверджено єдиний порядок підключення до мереж централізованого водопостачання та водовідведення

CreditKasa, CreditPlus, My Credit, "Є Гроші" та "ШвидкоГроші" отримали найбільше доходу від фінпослуг у І пів.-2025

"Метінвест" реалізує металопрокат на 30% на ринку України і 70% відвантажує за кордон - СOО

На нацбезпеку і оборону спрямовується 62,8% видатків загального фонду держбюджету – нардеп Підласа

Негода знеструмила чотири населені пункти у двох областях, енергоспоживання знижується з падінням спеки – "Укренерго"

Зеленський підписав закон про запровадження 10% мита на експорт насіння сої та ріпаку

Голова бюджетного комітету Ради Підласа відзначає перевиконання плану доходів Держбюджету-2025 за 8 місяців на 6%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА