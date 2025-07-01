Інтерфакс-Україна
Економіка
15:53 01.07.2025

МВФ відкидає можливість бюджетного фінансування імпорту газу

2 хв читати
МВФ відкидає можливість бюджетного фінансування імпорту газу

Група "Нафтогаз" в імпорті газу для наступного опалювального сезону покладатиметься на підтримку міжнародних фінансових установ та донорів, власні ресурси та кредити українських банків, водночас видатки бюджету для цього не передбачаються, йдеться в оновленій після восьмого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України, яку Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив на своєму сайті у вівторок.

"Нафтогаз" впроваджує комплексний план імпорту газу в 2025 році для заміни внутрішнього виробництва, втраченого через атаки на його інфраструктуру. Для фінансування цих закупівель очікується, що компанія покладатиметься переважно на підтримку міжнародних фінансових установ та донорів, власні грошові буфери та внутрішнє банківське фінансування. Додаткових бюджетних витрат на імпорт газу не очікується", – зазначається в документі.

МВФ вказує, що на початку 2025 року до 50% газової інфраструктури "Нафтогазу" було атаковано та тимчасово пошкоджено, що спричинило різке падіння видобутку газу та зниження обсягів його зберігання до історично низького рівня.

У документі наголошується, що згідно з Четвертою швидкою оцінкою збитків та потреб, зробленою Світовим банком (RDNA4), загальні збитки в енергетичному та видобувному секторах з моменту вторгнення становлять $20,5 млрд, а потреби у відновленні та реконструкції оцінюються в $68 млрд (13% від загальних потреб).

Як повідомлялося, наприкінці березня 2025 року член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович зазначив, що до початку наступного опалювального сезону до 1 листопада цього року Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд куб. м природного газу.

 

Теги: #мвф #енергетика #газ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:55 01.07.2025
Україна зобов’язалася своєчасно сформувати повний склад НКРЕКП – МВФ

Україна зобов’язалася своєчасно сформувати повний склад НКРЕКП – МВФ

16:18 01.07.2025
"ДТЕК" за червень відновив електропостачання 443 тис. абонентів у чотирьох областях та Києві

"ДТЕК" за червень відновив електропостачання 443 тис. абонентів у чотирьох областях та Києві

14:14 01.07.2025
З 1 липня в Україні змінився стандарт напруги з 220 на 230 вольт

З 1 липня в Україні змінився стандарт напруги з 220 на 230 вольт

12:53 01.07.2025
Україна отримала 9-й транш $500 млн від МВФ на покриття пріоритетних бюджетних потреб - Шмигаль

Україна отримала 9-й транш $500 млн від МВФ на покриття пріоритетних бюджетних потреб - Шмигаль

12:47 01.07.2025
Україна має подати до парламенту зміни до закону про оцінку майна до кінця серпня-2025 – програма з МВФ

Україна має подати до парламенту зміни до закону про оцінку майна до кінця серпня-2025 – програма з МВФ

11:11 01.07.2025
МВФ закликав до посилення митної реформи та відтермінував призначення керівника Держмитслужби до грудня 2025

МВФ закликав до посилення митної реформи та відтермінував призначення керівника Держмитслужби до грудня 2025

13:43 23.06.2025
Подачу газу призупинено в Києві до низки будинків після російських ударів – "Київгаз"

Подачу газу призупинено в Києві до низки будинків після російських ударів – "Київгаз"

20:19 21.06.2025
Запаси газу в підземних сховищах формуються відповідно до графіка

Запаси газу в підземних сховищах формуються відповідно до графіка

08:50 21.06.2025
РФ вчергове атакувала об'єкти енергетики на Полтавщині, зафіксовані уламки на відкритих територіях та постраждалий

РФ вчергове атакувала об'єкти енергетики на Полтавщині, зафіксовані уламки на відкритих територіях та постраждалий

13:22 20.06.2025
Глава Міненерго ставить під сумнів необхідність позбавляти газову генерацію пільгових цін на ресурс

Глава Міненерго ставить під сумнів необхідність позбавляти газову генерацію пільгових цін на ресурс

ВАЖЛИВЕ

Світовий банк мобілізував понад $77 млрд для допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення - Шмигаль

Зростання ВВП за затягування війни уповільниться 2026 р. до 2,4%, оборона потребуватиме ще 775 млрд грн – Бюджетна декларація

Зеленський доручив підготувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу

Уряд не планує різких змін у податковій політиці на час дії воєнного стану - Шмигаль

"Нафтогаз" повідомляє про виграш арбітражу в "Газпрому" на $1,37 млрд у Швейцарії

ОСТАННЄ

Бізнес вкотре закликав Кабмін не посилювати навантаження на надрокористувачів

У порту "Південний" в тестовому режимі запрацювало Єдине морське вікно

Світовий банк мобілізував понад $77 млрд для допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення - Шмигаль

"Укрнафта" з початку року оновила 163 одиниці спецтехніки

Укладання угод на імпорт газу кінцевим споживачам неминуче активізується через його дефіцит – комерційний директор "Д.ТРЕЙДІНГ"

Малювати сценарії апокаліпсису для енергосистеми на літо безвідповідально – комерційний директор Д.ТРЕЙДІНГ

"Д.ТРЕЙДІНГ" у своєму портфелі має 600 МВт розподіленої генерації – комерційний директор

Видобуток критичних матеріалів, нафти, газу та інфраструктура визначені пріоритетними напрямками для Американсько-українського інвестфонду

DIM вікрив продажі в комплексі The One

Бюджетна декларація допускає зростання мінімальної зарплати до 10 тис. грн в 2028р.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА