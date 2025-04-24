Інтерфакс-Україна
Економіка
11:15 24.04.2025

Міністр фінансів США наголошує на якнайшвидшому підписанні угоди про економічне партнерство з Україною

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Міністр фінансів США наголошує на якнайшвидшому підписанні угоди про економічне партнерство з Україною

Міністр фінансів США Скотт Бессент на зустрічі у Вашингтоні з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром фінансів Сергієм Марченком підкреслив переваги економічного партнерства між народами Сполучених Штатів та України і зазначив, що між двома сторонами продовжуються високопродуктивні технічні переговори.

"Міністр фінансів Бессент наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення технічних переговорів та підписання угоди про економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною", – йдеться у повідомленні Мінфіну США за результатами зустрічі.

Зазначається, що Бессент підтвердив підтримку Сполученими Штатами суверенітету України та наголосив на відданості Сполучених Штатів забезпеченню тривалого, міцного миру для народів України та Росії.

У свою чергу Шмигаль підкреслив, що уряд України без сумніву підтримує укладення угоди про економічне партнерство між американським та українським народами та створення інвестиційного фонду відбудови.

"Наші переговорні команди продовжують активну роботу, як і передбачено підписаним меморандумом. Переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня цього року", - написав Шмигаль в телеграмі за результатами зустрічі.

Він наголосив, що угода, згідно з українським законодавством, має бути обов’язково ратифікована у Верховній Раді.

Окрім того сторони домовилися розпочати роботу над зоною вільної торгівлі між Україною та США, додав український прем’єр.

Раніше повідомлялося, що Шмигаль відвідає Вашингтон протягом тижня, щоб зустрітися з міністром фінансів США Скоттом Бессентом і підтримати на високому рівні завершення технічних обговорень щодо умов угоди про створення інвестиційного фонду відбудови.

"Очікується, що переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня 2025 року з метою завершення обговорень до цієї дати та якнайшвидшого підписання", – йдеться у меморандумі про наміри між урядами України та США щодо підготовки офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд реконструкції. Згідно з документом, США та Україна мають намір заснувати інвестиційний фонд реконструкції в рамках економічного партнерства між двома народами та урядами.

Теги: #україна #угода #сша

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