Дипломатия

15:42 08.05.2024

Послы ЕС согласились с Планом для Украины, необходимым для финансирования Ukraine Facility в размере EUR50 млрд

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Постоянные представители стран-членов Европейского союза согласились с предоставленным Киевом Планом для Украины, который необходим для финансирования в рамках Ukraine Facility в размере EUR50 млрд на период до 2027 года.

Соответствующее решение принято в среду в Брюсселе в рамках заседания Комитета постоянных представителей, сообщает на своей странице в Х бельгийское председательство.

"Послы ЕС в принципе согласились с Планом для Украины, в котором излагаются усилия страны по реформированию для получения финансовой помощи ЕС до 2027 года в рамках Ukraine Facility", - сказано в сообщении.

Далее это решение должно быть одобрено квалифицированным большинством голосов Совета ЕС по вопросам экономики и финансов, заседание которого состоится 14 мая.

Ukraine Facility – это инструмент, предусматривающий возможность получения Украиной в 2024-2027 гг. финансовой и технической помощи ЕС на общую сумму EUR50 млрд. Из них на бюджетную поддержку будет направлено EUR38,27 млрд, в инвестиционный фонд – EUR6,97 млрд, на техническую и административную поддержку – EUR4,76 млрд.

Кабинет министров Украины 18 марта утвердил план для Ukraine Facility и уже 20 марта документ был передан в Европейскую комиссию. 15 апреля ЕК предоставила свою положительную оценку этому плану.

Источник: https://twitter.com/EU2024BE/status/1788167790513307684

Теги: #ukraine_facility

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