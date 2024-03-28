Дипломатія

12:46 28.03.2024

Україну та Ізраїль обʼєднують спільні вороги, - посол Корнійчук

2 хв читати

Ізраїль та Україна є природними союзниками, адже обидві країни стикаються з одним і тим же ворогом у вигляді вісі зла РФ-Іран-Хезбола. Про це посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук заявив в інтервʼю виданню The Algemeiner. https://www.algemeiner.com/2024/03/27/when-russia-goes-through-bad-times-they-target-jews-ukrainian-ambassador-israel-warns-appeal-unity/

«Російський режим завжди шукає українське коріння будь-яких проблем, які у них є. Але правда в тому, що вони також будуть шукати єврейське коріння. Коли Росія переживає погані часи, вони націлені на євреїв, а потім на інші меншини; якщо ви подивитеся на російську історію в 19-20 століттях, це завжди було так», - сказав він.

Посол зазначив, що влада Росії звинуватила Україну у організації масованого розстрілу людей на концерті в Москві, додавши, що навіть тут росіяни проявили антисемітизм.

«За останні кілька днів представники Росії мимоволі довели точку зору Корнійчука, а прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков висміяв президента України Володимира Зеленського після нападу ІДІЛ як «особливого єврея». Сам Путін раніше також застосував подібну риторику, описуючи Зеленського як «ганьбу для єврейського народу»», - зазначає видання.

Говорячи про ситуацію в Україні, посол Корнійчук підкреслив: «Росіяни можуть вирішити використати ядерну зброю, але навіть тоді наш опір не зупиниться. Ми віримо, що може статися все, що завгодно, і ми повинні бути готові до всього, як і наші європейські сусіди. Великі європейські держави - Франція, Німеччина, Італія - тепер розуміють, з чим вони мають справу», - підсумував дипломат.

РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

Глава МЗС України вперше за 7 років відвідає цього тижня Індію

У посольстві Пакистану відбулася урочиста церемонія підняття прапора з нагоди національного Дня Пакистану

Болгарія до 1 квітня призупинить прийом документів на короткострокові візи

У Києві відбувся урочистий Іфтар з нагоди відзначення Рамадану та Дня Пакистану

Клименко обговорив із послом Словаччини питання двостороннього співробітництва - МВС

Заступник посла Іспанії та заступник міністра довкілля України обговорили співпрацю для поширення інформації про екоцид в Україні

Передача 16-ї партії гуманітарної допомоги з Індії в Україну

У Брюсселі презентували міжнародну платформу бізнесу та громадськості Ukraine Facility Platform

Юні спортсмени проєкту Olympic Dreams отримали дзюдогі від Всеяпонської федерації дзюдо за участі посла Японії в Україні

Албанія планує найближчим часом відкрити посольство в Києві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА