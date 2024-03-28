Україну та Ізраїль обʼєднують спільні вороги, - посол Корнійчук

Ізраїль та Україна є природними союзниками, адже обидві країни стикаються з одним і тим же ворогом у вигляді вісі зла РФ-Іран-Хезбола. Про це посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук заявив в інтервʼю виданню The Algemeiner. https://www.algemeiner.com/2024/03/27/when-russia-goes-through-bad-times-they-target-jews-ukrainian-ambassador-israel-warns-appeal-unity/

«Російський режим завжди шукає українське коріння будь-яких проблем, які у них є. Але правда в тому, що вони також будуть шукати єврейське коріння. Коли Росія переживає погані часи, вони націлені на євреїв, а потім на інші меншини; якщо ви подивитеся на російську історію в 19-20 століттях, це завжди було так», - сказав він.

Посол зазначив, що влада Росії звинуватила Україну у організації масованого розстрілу людей на концерті в Москві, додавши, що навіть тут росіяни проявили антисемітизм.

«За останні кілька днів представники Росії мимоволі довели точку зору Корнійчука, а прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков висміяв президента України Володимира Зеленського після нападу ІДІЛ як «особливого єврея». Сам Путін раніше також застосував подібну риторику, описуючи Зеленського як «ганьбу для єврейського народу»», - зазначає видання.

Говорячи про ситуацію в Україні, посол Корнійчук підкреслив: «Росіяни можуть вирішити використати ядерну зброю, але навіть тоді наш опір не зупиниться. Ми віримо, що може статися все, що завгодно, і ми повинні бути готові до всього, як і наші європейські сусіди. Великі європейські держави - Франція, Німеччина, Італія - тепер розуміють, з чим вони мають справу», - підсумував дипломат.