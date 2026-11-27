Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністерка закордонних справ Ліберії Сара Бейсолов Нянті, що прибула до Києва, обговорили розширення співпраці, зокрема у продовольчій безпеці та у рамках ООН, особливо напередодні головування цієї країни в Раді Безпеки ООН у грудні.

"Радий вітати в Києві свою ліберійську колегу Сару Бейсолов Нянті у рамках першого в історії візиту міністра закордонних справ Ліберії до України. Я поінформував колегу про ситуацію на фронті, виклики у Чорному морі та динаміку наших мирних зусиль", – написав Сибіга у соціальній мережі Х у п'ятницю.

За його словами, особливу увагу було приділено співпраці в рамках ООН, особливо з огляду на членство Ліберії в Раді Безпеки ООН у 2026-2027 роках та її майбутнє головування в Раді у грудні. "Ми сподіваємося на тісну співпрацю з питань міжнародного миру та безпеки. Ми прагнемо покласти край цій війні й цінуємо кожну ініціативу на підтримку миру. Ми високо оцінюємо рішучу позицію Ліберії та її відданість Україні й миру під час майбутнього головування", – наголосив Сибіга.

Сторони обговорили питання зміцнення двосторонніх зв'язків, розширення торговельно-економічного співробітництва, продовольчої безпеки, освіти та цифровізації. "Я запевнив колегу, що Україна готова сприяти продовольчій безпеці та самозабезпеченню Ліберії. Ми готові поділитися своїм досвідом у сфері високотехнологічного сільського господарства, що зміцнює стійкість", – уточнив міністр ЗС.

Сибіга також висловив вдячність Ліберії за її послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Міністри також обговорили питання свободи судноплавства та морської безпеки. домовилися підтримувати тісний політичний діалог та втілювати наші спільні зобов'язання у конкретні результати.