Концерт "Танго. Поза П'яццоллою", організований Національним будинком музики за підтримки посольства Аргентинської Республіки в Україні, відбувся у Колонному залі імені Миколи Лисенка Національної філармонії України 25 листопада.

Як повідомило посольство Аргентини, концерт об'єднав аргентинські та українські музичні традиції. У програмі взяли участь українські музиканти FueGo Orchestra у складі Сергія Курдицького (бандонеон), Назарія Пилатюка (скрипка), Дмитра Третяка (контрабас) та Петра Довганя (фортепіано).

Спеціальними гостями заходу стали аргентинські танцівники та хореографи Ніколас Корреа та Роміна Гарсія Флері, учасники колективу Malambo King, які представили хореографічні інтерпретації низки музичних творів концертної програми.

До репертуару увійшли композиції Карлоса Гарделя, Агустіна Барді, Себастьяна П'яни, Едгардо Донато, Анібаля Тройло, Едуардо Ровіри, Росіти Мело, Анхеля Вільйольдо та інших представників аргентинської музичної культури, а також твори українських композиторів Мирослава Скорика, Бориса Буєвського, Романа Савицького та Ігоря Шамо.

Крім того, музиканти представили оригінальне аранжування композиції Hotel California. Основну програму концерту завершило танго La Cumparsita уругвайського композитора Херардо Матоса Родрігеса, яке традиційно звучить наприкінці мілонг.

На біс FueGo Orchestra виконав відому композицію Libertango аргентинського композитора Астора П'яццолли. У посольстві зазначили, що цей твір, який уособлює прагнення до свободи, набув особливого символічного значення в контексті боротьби українського народу за незалежність, суверенітет і право самостійно визначати своє майбутнє.

Концерт, який відбувся за повного залу, став завершальним заходом цьогорічної програми культурних ініціатив посольства Аргентини в Україні та черговим свідченням дружніх зв'язків і солідарності між двома країнами.

Аргентина визнала незалежність України 5 грудня 1991 року, дипломатичні відносини між двома державами встановлено 6 січня 1992 року. Посольство Аргентинської Республіки в Києві розпочало роботу в 1993 році, посольство України в Буенос-Айресі - також у 1993 році.

Важливим чинником розвитку двосторонніх відносин є численна українська діаспора в Аргентині, історія формування якої налічує понад 125 років.