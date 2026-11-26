Угорщина приєднується до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, стаючи її 54-м членом.

"Угорщина приєднується до Міжнародної коаліції з сприяння поверненню викрадених українських дітей, тим самим підтримуючи безпечне повернення українських дітей, викрадених під час війни, та возз'єднання сімей", – написала глава угорського МЗС Аніта Орбан у Facebook.

Як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Х, відтепер Коаліція об'єднає всі 27 держав Європейського Союзу.

"Дякую Угорщині та моїй колезі Аніті Орбан за це важливе рішення. Відтепер усі 27 держав ЄС є членами Коаліції. Це чіткий сигнал європейської єдності та спільної відповідальності за повернення українських дітей, яких Росія незаконно депортувала та примусово перемістила", – написав міністр.

Він наголосив, що Росія не має жодного права розпоряджатися долями українських дітей, змінювати їхню ідентичність, позбавляти їх зв'язку з родинами та Батьківщиною.

"Кожен день зволікання з їхнім поверненням – це ще один день дитинства, вкрадений Росією", – зазначив Сибіга.

Він додав, що міжнародні зусилля мають бути спрямовані на повернення кожної української дитини та забезпечення невідворотності покарання за ці злочини.