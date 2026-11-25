Франко-українська торгово-промислова палата (CCIFU) зібрала 214 тис. грн на підтримку благодійного фонду "Діти Героїв" під час традиційного благодійного вечора Божоле Нуво (Beaujolais Nouveau), який відбувся 19 листопада в Києві.

Як повідомила пресслужба палати, захід зібрав близько 700 гостей, серед яких представники французького та українського бізнесу, дипломатичного корпусу, партнери та члени палати. Усі зібрані кошти буде спрямовано на забезпечення психологічної підтримки дітей, які втратили одного або обох батьків унаслідок війни.

Офіційну частину заходу відкрили президент Франко-української торгово-промислової палати Бертран Барр'є та надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Бріс Рокфей. У традиційній церемонії відкриття першої пляшки молодого французького вина також взяли участь генеральна директорка CCIFU Мод Жозеф та члени ради директорів палати.

"Цього вечора мистецтво жити по-французьки поєдналося з особливо важливими для України цінностями - взаємопідтримкою, солідарністю та небайдужістю", - зазначили в палаті.

Однією зі складових благодійної програми став розіграш подарунків, наданих компаніями-партнерами. Серед них - авіаквитки до Парижа, добірка французьких вин від посла Франції в Україні, побутова техніка, косметика та парфумерія, квитки на культурні заходи й гастрономічні подарунки.

Божоле Нуво - традиційне французьке свято молодого вина, яке щороку відзначають у третій четвер листопада. В Україні Франко-українська торгово-промислова палата поєднує його проведення з благодійними ініціативами та розвитком ділових контактів між представниками французького й українського бізнесу.

Франко-українська торгово-промислова палата (Chambre de Commerce et d'Industrie France Ukraine, CCIFU) об'єднує французькі та українські компанії, сприяє розвитку двосторонніх торговельно-економічних відносин, залученню інвестицій, налагодженню ділових контактів та реалізації спільних бізнес-проєктів.

Партнерами благодійного вечора виступили Limagrain, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Schneider Electric Ukraine, Crédit Agricole Bank, MAS Seeds, TIMAC AGRO, Stellantis Ukraine, Lactalis Ukraine, Technobud, L’Oréal Ukraine, Danone Ukraine, Auchan Ukraine, Figaro Catering, Caudalie та Très Français.