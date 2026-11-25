Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна прибув до Києва з візитом та наголосив на необхідності розслідування злочинів сексуального насильства, вчинених Росією під час війни проти України, і притягнення винних до відповідальності.

"Сьогодні, у Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, я перебуваю в Україні, де Росія використовує сексуальне насильство як зброю війни...Ці злочини мають бути розслідувані, винні – притягнуті до відповідальності, а жертви – отримати необхідну підтримку. Покінчення з насильством проти жінок і дівчат має бути глобальним пріоритетом як у мирний час, так і під час війни", – написав Тсахкна у дописі, поширеному в соціальній мережі Х у середу.

Міністр зазначив, що станом на кінець липня 2026 року ООН задокументувала понад 1 тис. випадків сексуального насильства щодо цивільних осіб та військовополонених в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії, водночас російська влада несе відповідальність за 89% цих випадків, а наймолодшою задокументованою жертвою зґвалтування стала чотирирічна дівчинка.

Раніше цього дня Тсахкна опублікував відео, на якому зображено вулицю Хрещатик та Майдан Незалежності у центрі української столиці, супроводивши його підписом: "Доброго ранку, Києве".