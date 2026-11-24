Уряд Швеції ухвалив рішення про надання Україні додаткового зимового пакета підтримки загальною вартістю 540 млн шведських крон (близько $52,7 млн), який включає 155 млн крон для Українського Червоного Хреста, 85 млн крон енергетичної допомоги та повноваження на замовлення на суму 300 млн крон для Агентства цивільної оборони, повідомляється на сайті шведського уряду у вівторок.

Як зазначається, допомога надається напередодні п'ятої воєнної зими в Україні. Вона покликана зміцнити стійкість держави, задовольнити нагальні потреби населення та фінансується в межах бюджету міжнародної допомоги.

"Жорстокі атаки Росії на населення України та цивільну інфраструктуру є свідомою спробою зробити зиму нестерпною. Мільйони людей ризикують залишитися без електроенергії, тепла та води ще на одну воєнну зиму, яка може стати найгіршою за весь час. Тому ми підтримуємо енергетичний сектор і сім'ї поблизу фронту. Завдяки нашій підтримці ми сприяємо забезпеченню енергією десятків тисяч українців і допомагаємо людям, які найбільше постраждали від жорстоких атак Росії. Крім того, ми гарантуємо, що постачання обладнання, яке захищає енергетичні об'єкти від російських атак, зможе продовжуватися", – заявив міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Дуса.

Згідно з повідомленням, кошти для Українського Червоного Хреста в розмірі 155 млн шведських крон (близько $15,1 млн) буде спрямовано, зокрема, на грошову підтримку вразливих домогосподарств (передусім у районах поблизу лінії фронту), опалення, генератори та інші життєво необхідні заходи.

Енергетична допомога в розмірі 85 млн шведських крон (близько $8,3 млн) надається через Програму розвитку ООН (ПРООН) на обладнання й установки, що зміцнюють енергопостачання. Вона сприятиме забезпеченню електроенергією та теплом ще тисяч будинків у громадах по всій країні, а також безперебійному енерго- й водопостачанню лікарень, шкіл і телекомунікацій.

Повноваження на замовлення на суму 300 млн шведських крон (близько $29,3 млн) для Агентства цивільної оборони надаються для забезпечення безперервного постачання в Україну шведського аварійного обладнання протягом зими, що посилює захист енергетичних об'єктів від російських атак.