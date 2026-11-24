Міністерство закордонних справ України повідомляє про започаткування програми стажування для ветеранів та ветеранок, покликану сприяти їхній професійній реалізації, інтеграції в систему державної служби та залученню до роботи на дипломатичному напрямі.

"У програмі беруть участь 13 ветеранів та ветеранок. Протягом чотирьох тижнів вони знайомитимуться зі структурою та діяльністю МЗС, основними напрямами зовнішньої політики України, особливостями дипломатичної та консульської служби, а також проходитимуть практичну підготовку. Мета ініціативи – відкрити для ветеранів нові можливості професійної реалізації, використати їхній унікальний досвід, знання та лідерські якості для зміцнення української дипломатії", – повідомляється на сайті відомства у вівторок.

Програма стажування започаткована за ініціативи міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, а відкрив її державний секретар МЗС України Олександр Карасевич.

"Досвід захисту України – це також важливий внесок у її міжнародне представництво та майбутнє", – наголосили в МЗС.