Загрозу для Лівії створили російські військові кораблі та перевізники зброї, які регулярно туди прибувають, а питання щодо інцидентів у портах варто адресувати РФ, яка використовує цивільну інфраструктуру третіх країн для своїх військових цілей і наражає їх на небезпеку, заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

"Україна захищається від збройної агресії Російської Федерації. Наші дії – це реалізація невід'ємного права на самооборону, закріпленого статтею 51 Статуту ООН", – сказав Тихий у коментарі журналістам у відповідь на запит щодо інциденту біля узбережжя Лівії.

У МЗС наголосили, що Україна має повне право завдавати ударів по законних військових цілях агресора.

"Це російські військові кораблі, а також вантажні судна, які перевозять військову техніку та ресурси, і танкери тіньового флоту, які забезпечують воєнну машину Росії. Україна нікого не "втягує" та нікуди не "переносить" війну. Дії України спрямовані лише проти агресора та не спрямовані проти жодної третьої сторони", – сказав речник.

Він зазначив, що українські удари відповідають міжнародному праву та міжнародному гуманітарному праву.

"Ми дотримуємося принципу пропорційності й мінімізуємо будь-які супутні ризики. Ці дії – відповідь на роки системного та брутального російського терору проти наших людей і нашої країни", – додав Тихий.

Також він зауважив, що міжнародне право не обмежує право на самооборону місцем, де відбувається відповідь на агресію: на території держави, на яку напали, на території агресора чи в міжнародних водах.

"Що ж до інцидентів у портах, питання варто адресувати Росії, яка використовує цивільну інфраструктуру третіх країн для своїх військових цілей і наражає їх на небезпеку. Загрозу для Лівії створили саме російські військові кораблі та російські перевізники зброї, які регулярно туди прибувають. Приклади російської агресії проти українського, сирійського та інших народів підтверджують, що російська присутність – це завжди загроза для суверенітету, дестабілізація та хаос", – йдеться у коментарі.

У МЗС підкреслили, що Російська Федерація системно використовує свою військову присутність і логістичну інфраструктуру за межами власної території, зокрема в Африці, для забезпечення військових операцій та нарощування спроможностей, які підтримують її загарбницьку війну проти України.

"Україна поважає суверенітет і територіальну цілісність Лівії. Наголошуємо, що дії України спрямовані на протидію російській збройній агресії та не мають на меті завдання шкоди Лівії чи її народу", – сказав речник МЗС.

Також він додав, що Україна цінує давні відносини з Лівією, засновані на взаємній повазі, та підтверджує зацікавленість у подальшому розвитку двостороннього співробітництва в інтересах обох держав.

Як повідомлялося, у ніч на 22 листопада Служба безпеки України спільно з Силами оборони провели спецоперацію біля лівійського порту Бенгазі, уразивши двома групами морських дронів (загалом сімома безекіпажними катерами, спущеними на воду з "материнського судна") два російські судна. За даними СБУ, було потоплено багатоцільовий корвет Чорноморського флоту РФ "Меркурій" (проєкту 20380) разом із палубним вертольотом Ка-27 на борту, а також уражено суховантаж MV Angara, який росіяни використовували для військової логістики в межах так званого "Сирійського" та "Лівійського експресу".

23 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення операції, назвавши її "цілком легітимною". Глава держави наголосив, що знищений корвет був одним із найновіших у російському флоті, а вантажне судно перевозило зброю, та попередив, що українські морські операції проти ворожих цілей триватимуть.

У відповідь Міністерство закордонних справ уряду національної єдності Лівії в Тріполі виступило із заявою, в якій засудило атаку поблизу Бенгазі та закликало Київ офіційно пояснити суть і масштаб дій. У відомстві наголосили на "неприйнятності" проведення будь-яких іноземних воєнних операцій на території чи в територіальних водах Лівії та заявили, що продовження російсько-української війни не дає жодній зі сторін права переносити бойові дії в регіон. Крім того, член Президентської ради Лівії Муса аль-Коні назвав інцидент порушенням суверенітету, пригрозив зверненням до Ради Безпеки та Міжнародного суду ООН, а також закликав внести українське керівництво до переліку осіб, причетних до тероризму.